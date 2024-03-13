Один из крупнейших застройщиков Алтая стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Компания «Жилищная Инициатива», являющаяся одним из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае в целом, стала участником национального проекта «Производительность труда». В феврале на предприятии прошли отборочные мероприятия, в ходе которых специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений, а также осмотрели производственные участки с целью понимания возможных улучшений.

Компания «Жилищная Инициатива» стала участником национального проекта «Производительность труда». Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».