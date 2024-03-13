13 марта
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Экономика

Один из крупнейших застройщиков Алтая стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Компания «Жилищная Инициатива», являющаяся одним из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае в целом, стала участником национального проекта «Производительность труда». В феврале на предприятии прошли отборочные мероприятия, в ходе которых специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений, а также осмотрели производственные участки с целью понимания возможных улучшений.

Компания «Жилищная Инициатива» стала участником национального проекта «Производительность труда».
Компания «Жилищная Инициатива» стала участником национального проекта «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Уже в 2024 году в «ЖИ» начнется оптимизация пилотного производственного процесса, модернизация производственной системы и создание проектного офиса. Также планируется проведение обучения сотрудников методам бережливого производства.

Кроме того, в компании подготовят и аттестуют внутренних специалистов по бережливому производству в целях обеспечения последующего обучения всех работников организации.

Через полгода после начала работы экспертов на предприятии будет проведена оценка результатов внедрения адресных мероприятий в рамках нацпроекта в соответствии с методологией совершенствования, разработанной Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» в нашем регионе до середины 2024 года могли стать 87 региональных компаний. «Жилищная инициатива» является последним предприятием, прошедшим очный отбор. Прием новых участников будет возможен в следующем году, при условии продления нацпроекта, — отметил руководитель Регионального центра компетенции Александр Вагенлейтер.

Отметим, что компания «Жилищная инициатива» была основана в Барнауле в апреле 1998 года. Начиная с 2004 года, «Жилищная инициатива» занимается в основном квартальной, комплексной застройкой. В 2008 году компания шагнула за пределы Алтайского края. По итогам 2021 года «Жилищная инициатива» стала крупнейшим застройщиком за Уралом по версии федерального портала erzrf.ru

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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