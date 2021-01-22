Один из первых туристических бизнесменов Алтая эпохи 1990-х признан банкротом

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом Валерия Копытского, основателя известной алтайской турбазы «Царская охота», появившейся еще в 1990-х годах. Заявление о банкротстве подал он сам.

Заявление подал сам

Подавая заявление о банкротстве, Валерий Копытский мотивировал его непогашенным долгом — 17 млн рублей. 18 января арбитраж признал его несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества (то есть распродажи) — пока до 27 мая 2021 года.

Копытский много лет занимался туристическим бизнесом, в 1990-х годах он создал турбазу «Царская охота» в Горном Алтае — ее работой сейчас руководит его дочь Вера Маринина.

Турбаза «Царская охота». Страничка В. Копытского в соцсети ВКонтакте.

Приключенческая история

Вот как он рассказывал о создании первых турбаз в Горном Алтае в 2018 году на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Копытский,

экс-предприниматель:

Я люблю Алтайские горы. И в один из дней в 1996 году, когда я в очередной раз мотнулся в Горный, меня, как сейчас принято говорить, «вштирило». Почему люди едут отдыхать куда угодно, а у нас в Горном Алтае все так запущено. Так у меня родилась идея построить сразу две турбазы. Места были выбраны и через год появились первые турбазы на Алтае, построенные в постсоветский период. Отдельная, совершенно приключенческая история, как это было и сколько было насмешек по поводу моей затеи, как у друзей, так и местных столоначальников. Но энергии тогда хватало на двоих, и «первенцы» заработали.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Кому в Алтайском крае списали долги

Банкротство граждан, стартовавшее 1 октября 2015 года, позволило многим алтайским бизнесменам списать огромную задолженность.

Большинство бывших бизнесменов становились должниками из-за того, что выступали поручителями по кредитам их компании. После банкротства юрдлица кредиторы предъявляли претензии к поручителям.

Долги списали, в частности, экс-владельцу «Бийского аэропорта» и ТРЦ «Малина» Валерию Пекарскому (160 млн рублей), директору «Алтайского картофеля» Сергею Медведеву (350 млн рублей), совладельцу «Республики» и «Формулы М2» Алексею Заякину (1,5 млрд рублей).

Юрий Титов , гендиректор «Ключевского элеватора». Олег Богданов , altapress.ru

Кому не списали долги

Но иногда долги все же не списывали. Это происходит, если гражданин в ходе банкротства не вел себя добросовестно — умышленно уклонялся от исполнения обязательств, препятствовал работе своего финуправляющего, скрывал имущество и т. п.

Так, в 2019 году арбитраж завершил банкротство экс-директора «Ключевского элеватора» Юрия Титова, но от уплаты задолженности (более 2 млрд рублей) его не освободили.

В дальнейшем Титов пытался добиться списания долгов, но не преуспел ни в одной вышестоящей судебной инстанции.