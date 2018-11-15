Экс-владельцу «Бийского аэропорта» и ТРЦ «Малина» суд простил 160 млн рублей

Завершилась процедура личного банкротства известного алтайского бизнесмена и экс-депутата АКЗС Валерия Пекарского. По ее итогам ему списали около 160 млн рублей. Теперь он ничего не должен кредиторам.

Череда банкротств

Валерий Пекарский в свое время владел долями или акциями большого числа предприятий, главным образом, в Алтайском крае. К примеру, в 2007 году он приобрел акции «Бийского аэропорта», но через несколько лет продал их. В 2014 году он купил «Мунайский разрез», но тоже его продал.

Собственником ТРЦ «Малина» была компания «Алтайавтоторг», владельцем 100% долей которой был Пекарский. Компания обанкротилась — торговый центр на торгах по банкротству купила фирма из Новосибирской области.

Обанкротилась и другая компания Валерия Пекарского — «Деметра», владевшая 32 участками площадью от 14 до 722 гектаров в Курьинском и Краснощековском районах. А в 2015 году Валерий Пекарский и сам подал заявление о своем банкротстве — в декабре того же года он был признан несостоятельным.

Почему он признан банкротом

На момент признания банкротом Валерий Пекарский был не в состоянии исполнить денежные обязательства на общую сумму 186,776 млн рублей. Согласно сведениям в суде, его доход составлял в 2015 году всего 11,5 тыс. рублей в месяц.

А кредиторами его были Сбербанк, ФНС и бизнесмен и нынешний депутат АКЗС Александр Демин, который в дальнейшем переступил свой долг.

Как шло банкротство

В ходе банкротства Валерию Пекарскому запретили выезд за границу. А вот найти значительную часть его имущества, которое можно было бы продать и погасить долги кредиторам, не удалось.

В частности, согласно сведениям в картотеке арбитража, финуправляющий не смог найти его черный BMW (2002 года выпуска), заложенный в Сбербанке под крупный кредит.

Не нашли и три моторные лодки, принадлежавшие обанкротившемуся бизнесмену: Sevylor с двигателем Johnson, Stingray с двигателем Suzuki и «Крым» с двигателем Honda. Первая лодка, согласно опубликованной в материалах суда информации, находится розыске, две вторые «утрачены в результате утопления».

Два снегохода мощностью 60 и 85 лошадиных сил зеленого и синего цвета, как выяснилось, на учете в госинспекции не стоят и их тоже нет.

Что получили кредиторы

Конкурсному управляющему удалось продать перламутрово-белый «Лексус» Пекарского 2008 года выпуска — приобрела его Ирина Пекарская (такие сведения содержатся в официальном сообщении финуправляющего). Сведения о том, были ли проданы два карабина бизнесмена, половина доли на дом и участок в Бийске, не опубликованы.

Согласно финальному отчету финуправляющего Валерия Пекарского, его долг кредиторам составлял 160 млн рублей. На проведение процедуры потрачено 673 тыс. рублей, кредиторы получили лишь 659 704 рублей, то есть 0,4% требований.

Оснований для неосвобождения Пекарского от имеющихся обязательств суд не усмотрел. Поэтому от дальнейшего исполнения требований кредиторов его освободили. Полное решение об этом опубликовано в картотеке арбитража 14 ноября.

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