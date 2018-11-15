Экс-владельцу «Бийского аэропорта» и ТРЦ «Малина» суд простил 160 млн рублей

Череда банкротств
Валерий Пекарский в свое время владел долями или акциями большого числа предприятий, главным образом, в Алтайском крае. К примеру, в 2007 году он приобрел акции «Бийского аэропорта», но через несколько лет продал их. В 2014 году он купил «Мунайский разрез», но тоже его продал.
Собственником ТРЦ «Малина» была компания «Алтайавтоторг», владельцем 100% долей которой был Пекарский. Компания обанкротилась — торговый центр на торгах по банкротству купила фирма из Новосибирской области.
Обанкротилась и другая компания Валерия Пекарского — «Деметра», владевшая 32 участками площадью от 14 до 722 гектаров в Курьинском и Краснощековском районах. А в 2015 году Валерий Пекарский и сам подал заявление о своем банкротстве — в декабре того же года он был признан несостоятельным.
Почему он признан банкротом
На момент признания банкротом Валерий Пекарский был не в состоянии исполнить денежные обязательства на общую сумму 186,776 млн рублей. Согласно сведениям в суде, его доход составлял в 2015 году всего 11,5 тыс. рублей в месяц.
А кредиторами его были Сбербанк, ФНС и бизнесмен и нынешний депутат АКЗС Александр Демин, который в дальнейшем переступил свой долг.
Как шло банкротство
В ходе банкротства Валерию Пекарскому запретили выезд за границу. А вот найти значительную часть его имущества, которое можно было бы продать и погасить долги кредиторам, не удалось.
В частности, согласно сведениям в картотеке арбитража, финуправляющий не смог найти его черный BMW (2002 года выпуска), заложенный в Сбербанке под крупный кредит.
Не нашли и три моторные лодки, принадлежавшие обанкротившемуся бизнесмену: Sevylor с двигателем Johnson, Stingray с двигателем Suzuki и «Крым» с двигателем Honda. Первая лодка, согласно опубликованной в материалах суда информации, находится розыске, две вторые «утрачены в результате утопления».
Два снегохода мощностью 60 и 85 лошадиных сил зеленого и синего цвета, как выяснилось, на учете в госинспекции не стоят и их тоже нет.
Что получили кредиторы
Конкурсному управляющему удалось продать перламутрово-белый «Лексус» Пекарского 2008 года выпуска — приобрела его Ирина Пекарская (такие сведения содержатся в официальном сообщении финуправляющего). Сведения о том, были ли проданы два карабина бизнесмена, половина доли на дом и участок в Бийске, не опубликованы.
Согласно финальному отчету финуправляющего Валерия Пекарского, его долг кредиторам составлял 160 млн рублей. На проведение процедуры потрачено 673 тыс. рублей, кредиторы получили лишь 659 704 рублей, то есть 0,4% требований.
Оснований для неосвобождения Пекарского от имеющихся обязательств суд не усмотрел. Поэтому от дальнейшего исполнения требований кредиторов его освободили. Полное решение об этом опубликовано в картотеке арбитража 14 ноября.
Что еще известно о Валерии Пекарском
- Валерий Пекарский родился 22 августа 1957 года в Барнауле.
- После окончания вуза работал на моторном заводе, до 2001 года был зам. гендиректора по маркетингу и продажам.
- В 2001 году возглавил компанию «Сибмашдизель». Владел 52% акций «Бийского аэропорта», акциями «Алтайского завода агрегатов», долями компаний «Сибмашдизель», «Сибирская машиностроительная объединенная компания», УК «Алтайская ипотека», «Алтайавтоторг». Ему также принадлежал «Мунайский угольный разрез».
- Был депутатом АКЗС в 2006—2008 годах.
- В 2014 году отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово возбудил уголовное дело в отношении Валерия Пекарского. Он подозревался в 12 эпизодах незаконного пересечения границы по поддельному паспорту.