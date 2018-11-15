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Экономика
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Экс-владельцу «Бийского аэропорта» и ТРЦ «Малина» суд простил 160 млн рублей

Завершилась процедура личного банкротства известного алтайского бизнесмена и экс-депутата АКЗС Валерия Пекарского. По ее итогам ему списали около 160 млн рублей. Теперь он ничего не должен кредиторам.

Валерий Пекарский (в центре).
Валерий Пекарский (в центре).
Олег Богданов

Череда банкротств

Валерий Пекарский в свое время владел долями или акциями большого числа предприятий, главным образом, в Алтайском крае. К примеру, в 2007 году он приобрел акции «Бийского аэропорта», но через несколько лет продал их. В 2014 году он купил «Мунайский разрез», но тоже его продал.

Собственником ТРЦ «Малина» была компания «Алтайавтоторг», владельцем 100% долей которой был Пекарский. Компания обанкротилась — торговый центр на торгах по банкротству купила фирма из Новосибирской области.

Обанкротилась и другая компания Валерия Пекарского — «Деметра», владевшая 32 участками площадью от 14 до 722 гектаров в Курьинском и Краснощековском районах. А в 2015 году Валерий Пекарский и сам подал заявление о своем банкротстве — в декабре того же года он был признан несостоятельным.

Почему он признан банкротом

На момент признания банкротом Валерий Пекарский был не в состоянии исполнить денежные обязательства на общую сумму 186,776 млн рублей. Согласно сведениям в суде, его доход составлял в 2015 году всего 11,5 тыс. рублей в месяц.

А кредиторами его были Сбербанк, ФНС и бизнесмен и нынешний депутат АКЗС Александр Демин, который в дальнейшем переступил свой долг.

Как шло банкротство

В ходе банкротства Валерию Пекарскому запретили выезд за границу. А вот найти значительную часть его имущества, которое можно было бы продать и погасить долги кредиторам, не удалось.

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Экономика

В частности, согласно сведениям в картотеке арбитража, финуправляющий не смог найти его черный BMW (2002 года выпуска), заложенный в Сбербанке под крупный кредит.

Не нашли и три моторные лодки, принадлежавшие обанкротившемуся бизнесмену: Sevylor с двигателем Johnson, Stingray с двигателем Suzuki и «Крым» с двигателем Honda. Первая лодка, согласно опубликованной в материалах суда информации, находится розыске, две вторые «утрачены в результате утопления».

Два снегохода мощностью 60 и 85 лошадиных сил зеленого и синего цвета, как выяснилось, на учете в госинспекции не стоят и их тоже нет.

Что получили кредиторы

Конкурсному управляющему удалось продать перламутрово-белый «Лексус» Пекарского 2008 года выпуска — приобрела его Ирина Пекарская (такие сведения содержатся в официальном сообщении финуправляющего). Сведения о том, были ли проданы два карабина бизнесмена, половина доли на дом и участок в Бийске, не опубликованы.

Согласно финальному отчету финуправляющего Валерия Пекарского, его долг кредиторам составлял 160 млн рублей. На проведение процедуры потрачено 673 тыс. рублей, кредиторы получили лишь 659 704 рублей, то есть 0,4% требований.

Оснований для неосвобождения Пекарского от имеющихся обязательств суд не усмотрел. Поэтому от дальнейшего исполнения требований кредиторов его освободили. Полное решение об этом опубликовано в картотеке арбитража 14 ноября.

Что еще известно о Валерии Пекарском

  • Валерий Пекарский родился 22 августа 1957 года в Барнауле.
  • После окончания вуза работал на моторном заводе, до 2001 года был зам. гендиректора по маркетингу и продажам.
  • В 2001 году возглавил компанию «Сибмашдизель». Владел 52% акций «Бийского аэропорта», акциями «Алтайского завода агрегатов», долями компаний «Сибмашдизель», «Сибирская машиностроительная объединенная компания», УК «Алтайская ипотека», «Алтайавтоторг». Ему также принадлежал «Мунайский угольный разрез».
  • Был депутатом АКЗС в 2006—2008 годах.
  • В 2014 году отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово возбудил уголовное дело в отношении Валерия Пекарского. Он подозревался в 12 эпизодах незаконного пересечения границы по поддельному паспорту.
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