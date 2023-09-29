29 сентября
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Экономика

Ограничения на перевод средств за рубеж продлили еще на полгода

Банк России сообщает, что они продлятся с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн США или другой иностранной валюты.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Запрет на перевод средств за рубеж для физических и юридических лиц из недружественных стран, не работающих в России, продолжит действовать.

Ранее Центробанк разрешил продажу иностранной валюты для населения наличными.

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