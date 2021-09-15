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Экономика

«Охоты на богатых» опасается частный сектор Поднебесной

В Китае новый лозунг президента Си Цзиньпина «общее процветание» вызывает у частного сектора опасения, пишет Le Figaro.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Глава государства пообещал «скорректировать завышенные доходы» таким образом, чтобы создать структуру для перераспределения богатства. Китайский лидер также призвал богатых и бизнес «отдавать больше обществу».

Из-за опасений, что богатые станут мишенью для властей, акции люксовых групп LVMH и Kering упали примерно на 10% через неделю после заявления китайского лидера. Цены Burberry и Richemont также упали на 6%. Аналогичное падение зафиксировали производители автомобилей Porsche и Ferrari, пишет bfm.ru.

Профессор экономики Пекинского университета Чжан Вэйминь и другие экономисты обеспокоены чрезмерным вмешательством государства и эрозией экономики.

Формула процветания является частью возврата к основам коммунизма. В поле зрения китайского правительства оказались не только технологические компании, но и супербогатые боссы. Магнаты умножают свои пожертвования, чтобы завоевать благосклонность власти.

По данным Bloomberg, пожертвования китайских миллиардеров в 2021 году уже на 20% больше, чем в прошлом году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай. Лидер отметил — китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия.

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