Оливковое масло может подорожать в России из-за засухи в Испании

По словам Черникова, урожай оливок пострадал из-за засухи в Испании летом 2022 года. Наиболее оптимистичное ожидание — стагнация цен на оливковое масло в России, сказал он.

«В целом же подорожание на фоне дефицита весьма вероятно», — сказал эксперт.

В настоящее время дефицит растительных масел отмечают по всему миру, утверждает экономист. В ближайшее время цены не снизятся.

На внутреннем рынке масло все-таки может подешеветь, поскольку в этом году в стране собрали большой урожай подсолнечника. Но этому может помешать общая нервозность на рынке.

Ранее российские власти утвердили правила использования навоза.