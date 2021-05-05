Омская фирма требует банкротства алтайского мусорного регоператора

По данным арбитражного суда, «Вторгеоресурс» задолжала фирме «Экотранс» 3,2 млн рублей. Это стало основанием для подачи заявления о банкротстве регоператора.
Заявление арбитраж принял. 20 мая на суде будут выяснять, насколько оно обосновано.
Ранее altapress.ru рассказывал, что попытку обанкротить регоператора другой зоны — Славгородской («Позитив 88») — предприняла мусоровывозящая компания. Но дело о банкротстве суд прекратил, так как «Позитив 88″ погасил большую часть задолженности.
А вот „Змеиногорский вестник“ сообщил, что утром 4 мая в редакцию поступило более десятка жалоб на работу „Вторгеоресурса“. Журналисты выехали на улицы и обнаружили переполненные контейнеры.
Апофеозом этого безобразия является городской полигон ТКО. По всей округе летают пакеты, они висят на кустах, как флаги „мусорного фестиваля“», — сообщило издание.
Ранее altapress.ru уже сообщал о проблеме вывоза мусора в Рубцовске — город просто утопал в мусоре. В краевом минстрое сообщили, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, что и произошло.
А журналисты «Змеиногорского вестника» направили материалы в краевые органы власти. «Похоже, лишь после их (ЦУР, ОНФ, минстрой), вмешательства, наш региональный оператор и его подрядчики начинают работать», — отметили коллеги.