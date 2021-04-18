Алтайский город утопает в мусоре. Жители возмущены работой регоператора

Речь в сообщении идет о микрорайоне «Алейский», где, по словам местных жителей «мусор не вывозят совсем».

«Звонили в „Эко-Лайн“, но те утверждают, что баки вывозят регулярно. Это не правда! По трем мусорным площадкам одна и та же картина, люди складируют пакеты на землю, так как баки просто переполнены… А они, если и приедут, то заберут только мусор с контейнера, а на земле уже как бы не их мусор, а УК или муниципалитета. Мусор летит на детские площадки и к подъездам! Сделайте хоть что-нибудь!» — в отчаянии пишет жительница Рубцовска Олеся.

В комментариях другие рубцовчане сообщают, что такая же ситуация творится во многих микрорайонах города, и такой бардак продолжается с июня прошлого года. Краевые и городские власти, по мнению людей, бездействуют. При этом люди не стесняются в комментариях, так как предельно обозлены.

«Чиновничьи морды, когда у вас они треснут уже. Может, сразу вам зарплату отдавать? Один хрен только на налоги и хватает».

Проблема своевременного и качественного вывоза мусора в Алтайском крае сложилась уже системная и, похоже, решается только в Барнауле. В других городах нареканий к работам профильных компаний очень много.

Ранее в Бийске аналогичное недовольство вывозом мусора высказывали жители наукограда.