Опасные для хранения дома купюры назвал эксперт

Относительно опасно хранить купюры номиналом 500 евро и 100 долларов.

С первой банкнотой могут возникнуть проблемы в европейских странах, так как в 2016 году их перестали печатать, а в 2019 году стали изымать из оборота.

К тому же, такие купюры популярны у теневого сектора, а также их часто используют для хранения в сейфах или ячейках.

В случае с банкнотой номиналом 100 долларов есть большой шанс наткнуться на подделку, если она хранится достаточно давно, пишет Lenta.ru. Эксперт посоветовал поменять такие купюры на другие, прогнав их через валютный счет в банке.

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