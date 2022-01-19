19 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Опасные для хранения дома купюры назвал эксперт

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал купюры, опасные для хранения дома, пишет «Прайм».

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

Относительно опасно хранить купюры номиналом 500 евро и 100 долларов.

С первой банкнотой могут возникнуть проблемы в европейских странах, так как в 2016 году их перестали печатать, а в 2019 году стали изымать из оборота.

К тому же, такие купюры популярны у теневого сектора, а также их часто используют для хранения в сейфах или ячейках.

В случае с банкнотой номиналом 100 долларов есть большой шанс наткнуться на подделку, если она хранится достаточно давно, пишет Lenta.ru. Эксперт посоветовал поменять такие купюры на другие, прогнав их через валютный счет в банке.

Ранее барнаульцы купили фальшивые деньги и пошли в магазин за настоящей едой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость