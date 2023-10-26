Операция «Роботизация». Автоматизация на Алтае продвигается активно, но далеко не во всех отраслях

Роботизация промышленности в России пока что оставляет желать лучшего и Алтайский край — не исключение. При помощи экспертов Сколкова, РАН и алтайского «политеха» мы разбирались, как продвигается внедрение роботов в регионе, что может помочь ускорить процесс, и у каких отраслей есть реальный шанс осилить этот путь.

Ситуация в России и мире

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Кабмин должен был определить правовые, налоговые и прочие условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов, а также соответствующие меры господдержки. Однако никаких новостей об утверждении проекта ни 1-го, ни 31-го июля так и не появилось.

Между тем, необходимость такого проекта давно назрела. Как рассказал «Свободному курсу» руководитель лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколковского института науки и технологии, профессор Дмитрий Тетерюков, 80% всех роботов в мире установлены всего в пяти странах – это Китай, Япония, Германия, Южная Корея и США.

В 2022 году Китай установил 290 тыс. промышленных роботов или 52% роботов в мире, хотя в 2012 году этот показатель составлял всего 14%.

Среднемировой показатель плотности роботов составляет 141 единицу на 10 тыс. работников производств. Лидером является Южная Корея с показателем 1000 роботов. В России он составляет восемь роботов, в Казахстане — шесть. Китай ворвался в пятерку лидеров (322 робота) и обошел США (274 робота).

В Забайкалье на боевое дежурство заступил робот-пожарный. МЧС РФ

Главные условия

Китай развивает робототехнику грандиозными темпами. Ее возвышение началось после того, как председатель КНР Си Цзиньпинь запустил программу «Революция в Робототехнике». В 2021 году Министерством промышленности и ИТ Китая была принята 14-летняя программа по разработке собственных роботов, а уже в 2022 — программа производства интеллектуальных роботов.

В Японии в 2022 году был выделен 1 млрд долларов на программу «Стратегия Новых Роботов». Япония является также главным бенефициаром бума роботов в Китае, поскольку страна производит половину всех промышленных машин в мире. В Индии существует программа Production Linked Incentive (PLI) для финансовых преференций компаниям, которые локализуют здесь автомобильное, фармацевтическое и другие важные производства.

«К сожалению, я не слышал ни про одну значимую программу развития робототехники в России. При этом дорожных карт было написано довольно много. Бюджет, например, моей лаборатории, на два порядка меньше бюджета лаборатории Токийского университета, где я учился на PhD», — отмечает Дмитрий Тетерюков. — Также наши научные фонды финансируют сугубо фундаментальные исследования, что кардинально отличается от мировых трендов. Например, главный европейский грант Horizon 2020 активно финансирует робототехнику и другие прорывные технологии, которые являются главным приоритетом для их промышленности».

В Забайкалье на боевое дежурство заступил робот-пожарный. МЧС РФ

Профессор также добавил, что российские компании очень мало вкладываются в отечественные университеты. По его мнению, для студентов должно быть доступным участие в международных тематических конференциях, поскольку на них они не только представляют свои работы, но и изучают самые современные технологии в своей области. Программа развития робототехники в России могла бы помочь отрасли шагнуть далеко вперед, ведь даже несмотря на очень скромные финансовые возможности отечественной науке удается добиваться впечатляющих результатов.

«Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха оказала огромное влияние на развитие новых индустрий в России. Например, Центр логистических роботов «Яндекс» целиком и полностью обязан технологиям и компетенциям моей лаборатории. Все ключевые специалисты — 15 человек, включая руководителя Ивана Калинова — выпускники моей лаборатории. Первого автономного логистического робота мы создали еще в 2015 году, а в 2017 году был создан первый автономный робот для инвентаризации складов», — рассказывает Дмитрий Тетерюков.

Механизм и продукт, который он производит. Фото: Дмитрий Лямзин.

Без координации - никуда

Доктор технических наук, доцент, профессор Российской Академии наук Иван Ермолов указал на отсутствие цельного взгляда на развитие робототехники в России и единого органа, который мог бы координировать усилия по развитию отрасли. По его словам, эффективность подобных структур подтверждает опыт судостроительной, авиастроительной и космической отраслей. Вместе с тем, эксперт отметил необходимость научного подхода к процессу.

«К началу 1990-х годов Советский Союз применял порядка 40% всех роботов мира. Их здесь было выпущено порядка 100 тыс. И все же роботизация советской промышленности не дала ожидаемой отдачи. Во-первых, из-за ее фрагментарности — точечного внедрения роботов без перестройки технологического уклада, а, во-вторых — из-за отсутствия научного подхода, согласно которому определялись бы приоритетные задачи», — рассказал профессор.

По мнению Ивана Ермолова, для начала необходимо сформулировать основные области экономики и социальной деятельности, которые целесообразно роботизировать. Приоритетными сферами он назвал промышленность и медицину.

Робот и конвейер в работе. Фото: Дмитрий Лямзин.

Роботизация индустрии Алтая

О роботизации промышленности конкретно в Алтайском крае рассказал старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Алтайского государственного технического университета Владимир Падалко. Он также подчеркнул важность стратегического планирования: «Чтобы получить экономический выигрыш от внедрения робототехники, нужно закладывать роботизацию на стадии проектирования, потому что просто поставить одного робота на завод — малоэффективно».

Он выразил мнение, что если горизонт планирования сводить до тактических задач, то стратегия может очень сильно пострадать. В качестве примера он привел крупные транснациональные корпорации, производящие компьютерную технику, у которых планы развития прописаны на 5-10 лет вперед. И когда какой-то их новый продукт выходит на рынок, то это означает, что в разработке уже находятся одна-две модели следующего поколения.

Вместе с тем Владимир Падалко признал, что в условиях быстро меняющегося рынка планировать на долгую перспективу очень сложно, поскольку для этого необходимо иметь весьма солидную финансовую подушку.

Промышленность. Механизм. СС0

Какие роботы используются в крае

Что касается Алтайского края, то, по словам преподавателя, роботы здесь есть — они находятся на предприятиях, ездят и даже летают. При этом, например, на полях они осуществляют не только опыление, но и мультиспектральный анализ, выявляя степень засеянности участков поля или области с большим или меньшим количеством удобрений.

На предприятиях широко используются высокоточные станки ЧПУ, которые, по сути, тоже роботы, просто не в той футуристичной форме, которую мы привыкли видеть на экранах. Там же используются роботы-манипуляторы. Кроме того, Владимир Падалко также отметил высокий уровень цифровизации в регионе.

«В плане механических исполнительных устройств робототехники Алтайскому краю еще есть к чему стремиться (хотя, если говорить о крупных предприятиях, то там уровень роботизации достаточно высокий), но вот в плане цифровой составляющей — софта, Россия занимает лидирующие позиции», — указал эксперт.

Компьютер. СС0

Какие отрасли будут роботизироваться

Отвечая на вопрос, какие отрасли могли бы стать передовиками роботизации, Владимир Падалко указал на тот факт, что ряд задач автоматизируется хорошо, но есть и такие, которые с трудом поддаются роботизации ввиду технических или организационных нюансов.

«Например, хорошо автоматизированы процессы машиностроения. Берем станок с ЧПУ, перед ним ставим робота-манипулятора, который меняет заготовки. Если все настроено и штатно работает, то человеку надо будет подойти к этой линии буквально один раз. А вот некоторые операции, например, в сельском хозяйстве, поддаются автоматизации слабо», — привел пример эксперт.

Он выразил мнение, что в плане дальнейшего развития, в первую очередь, будет завершаться автоматизация сферы услуг: такси, службы доставки, ритейл. У этих сфер большой объем рынка, поэтому они являются теми областями, в которых роботизация экономически целесообразна.

Что же касается производственных линий, то те из них, которые автоматизировать целесообразно, и так уже, как правило, являются автоматическими.

По данным регионального министерства промышленности и энергетики, на сегодняшний день в Алтайском крае в первую очередь автоматизируются сварочные работы, а также внедряются роботы-манипуляторы и роботизированные комплексы покраски.

"Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", Павловск Анна Зайкова