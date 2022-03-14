Отечественные технологии. Как платить со смартфона в условиях санкций

MirPay — это мобильная платежная система (аналог Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay), которая поддерживает только карты «МИР».
Разработала ее Национальная система платежных карт.
Оплачивать покупки с помощью MirPay можно на смартфонах с поддержкой NFC с ОС Android от версии 6.0.
Для оплаты смартфоном в магазине подключение к интернету не требуется.
Да. Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова сообщила агентству «Прайм», что при поиске платежной системы, альтернативной заблокированным, можно «нарваться» на аферистов.
В ближайшее время, заметила она, следует ожидать фишинговых рекламных кампаний. Они могут продвигать некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты, при этом списывают у пользователей сбережения.
Защита платежных операций в MirPay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами — реквизиты карты не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.
Кстати, в России работает и платежная система UnionPay, появившаяся в Китае в 2002 году. Отметим, что на ее основе действуют карты «Мир» — UnionPay, выпущенные Россельхозбанком в 2017 году.