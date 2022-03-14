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Экономика

Отечественные технологии. Как платить со смартфона в условиях санкций

В России есть аналоги заблокированных сервисов для оплаты, которые работают со смартфонов, например, отечественная система MirPay. Как она работает — в материале altapress.ru.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0
1
Что такое MirPay и кто разработал эту систему?

MirPay — это мобильная платежная система (аналог Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay), которая поддерживает только карты «МИР».

Разработала ее Национальная система платежных карт.

2
Как оплачивать покупки через смартфон?

Оплачивать покупки с помощью MirPay можно на смартфонах с поддержкой NFC с ОС Android от версии 6.0.

Для оплаты смартфоном в магазине подключение к интернету не требуется.

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.
3
В альтернативных платежных системах можно «нарваться» на мошенников?

Да. Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова сообщила агентству «Прайм», что при поиске платежной системы, альтернативной заблокированным, можно «нарваться» на аферистов.

В ближайшее время, заметила она, следует ожидать фишинговых рекламных кампаний. Они могут продвигать некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты, при этом списывают у пользователей сбережения.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
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4
Безопасна ли MirPay?

Защита платежных операций в MirPay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами — реквизиты карты не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.

Кстати, в России работает и платежная система UnionPay, появившаяся в Китае в 2002 году. Отметим, что на ее основе действуют карты «Мир» — UnionPay, выпущенные Россельхозбанком в 2017 году.

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