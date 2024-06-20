Партию троллейбусов на 143 млн рублей закупают в Алтайском крае

Пять троллейбусов за 143,5 млн рублей закупают в регионе. Где будут эксплуатировать технику — пока неизвестно, сообщает « Банкфакс ».

Планируют приобрести пять низкопольных троллейбусов вместительностью до 100 человек на средства из краевого бюджета.

Закупкой занимается «Алтайавтодор». Объявление об этом появилось 20 июня на сайте госзакупок. Заявки на предстоящий аукцион будут принимают до 2 июля. Итоги подведут спустя два дня.

В пресс-службе краевого минтранса информацию пока не комментируют.

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