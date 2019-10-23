«Павловскую птицефабрику» купил барнаульский переработчик

Победителем открытых торгов по продаже имущества «Павловской птицефабрики» признана барнаульская компания «АС-Агро». Имущество ранее не удавалось продать, поэтому торги провели способом публичного предложения — с постепенным снижением цены.

Летом 2011 году руководство "Россельхозбанка" вместе с краевыми СМИ смотрели, как проходит модернизация на "Павловской птицефабрики"

«Павловская птицефабрика», развивающая яичное направление, была одним из лучших активов разорившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» — в 2010—2011 годах она прошла серьезную модернизацию на кредиты «Россельхозбанка». Однако, как и все предприятия скандально известного агрохолдинга, ее признали банкротом — это произошло в 2015 году

Как продавали птицефабрику

Продать имущество птицефабрики пытались несколько раз. Но цена, по которой ее выставляли на торги, покупателей явно не устраивала, заявок никто не подавал.

В лот, который был выставлен на продажу в 2019 году, вошли птичники и куры-несушки, участки, кормоцех, ветлаборатория, здание электроцеха, склады, котельная, часть сельхозтехники и многое другое. Все это выставили на торги способом публичного предложения: с 17 июня по 16 октября цены снижались каждую неделю на 5% - с 284,8 млн рублей до разрешенного кредиторами минимума — 128,1 млн.

Заявку на покупку по минимальной цене подала барнаульская компания «АС-Агро». В итоге, она и признана победителем, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим.

Летом 2011 году руководство «Россельхозбанка» вместе с краевыми СМИ смотрели , как проходит модернизация на «Павловской птицефабрики» Анна Зайкова

Что известно об «АС-Агро»

Зарегистрированная в Барнауле производственная фирма «АС-Агро», согласно сведениям ее сайта, с 2008 года работает в сфере переработки подсолнечника, рапса, льна и других масличных культур в Алтайском крае.

Она производит высокопротеиновый подсолнечный жмых, подсолнечное масло, подсолнечник калиброванный, ядро подсолнечника и лом ядра, имеет производственные и складские помещения общей площадью более 35 000 кв. метров.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, выручка компании в 2017 году составляла 379 млн рублей, в 2018 году — 519,5 млн. Среднесписочная численность 97 человек. Соучредители компании «АС-Агро» — Антон Алымов (он также гендиректор компании) и Сергей Молоков.

Оперативно связаться с Антоном Алымовым не удалось.

Летом 2011 году руководство «Россельхозбанка» вместе с краевыми СМИ смотрели , как проходит модернизация на «Павловской птицефабрики» Анна Зайкова

Что еще купили на торгах

На этих же торгах нашла покупателя и 14 единиц сельхозтехники «Павловской птицефабрики» — зерноуборочные комбайны и трактора. Технику приобрели, в основном, физические лица из Алтайского края, а также Татарстана, Кемеровской области и Забайкальского края.

Два зерноуборочных комбайна «Тукано» приобрела фирма «Русская изба» из Вологды (за 4,15 млн рублей), комбайн этой же марки — ИП Максим Чулюков из Барнаула (за 3,3 млн рублей). Еще несколько единиц техники купили жители Алтайского края в сентябре, договора купли-продажи уже заключены, сообщил конкурсный управляющий.