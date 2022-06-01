Пекари просят продлить разрешение поставлять торговым сетям хлеб без упаковки

Российский союз пекарей просит продлить разрешение на поставки хлеба без упаковки торговым сетям. Об этом сообщает « Коммерсант », ссылаясь на письмо президента союза Алексея Лялина в Минсельхоз.

Лялин предлагает продлить послабление до конца 2022 года. В письме он отмечает, это актуально прежде всего для труднодоступных регионов России, где примерно 40% хлеба продают без упаковки.

Такая мера позитивно влияет на себестоимость продукции, поскольку доля упаковки составляет порядка 15%.

В Институте развития предпринимательства зависимость хлебопеков от импортной упаковки и оборудования оценили в 30−60%. Там подсчитали, что смягчение требований способствовало сокращению темпов роста оптовых цен на хлеб — с 3,5 рублей в марте до 2,4 рублей в апреле за 1 кг. При этом продажи выросли на 5−7%.

Напомним, Роспотребнадзор разрешил продажу несогласованной хлебопекарной продукции сетям до 1 июня. Это обусловлено проблемами с импортом упаковочного материала.

Ранее опальный алтайский общественник назвал субсидии на хлеб «пиар-пропагандистскими» и= попросил пояснений.