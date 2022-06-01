1 июня
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Экономика

Пекари просят продлить разрешение поставлять торговым сетям хлеб без упаковки

Российский союз пекарей просит продлить разрешение на поставки хлеба без упаковки торговым сетям. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо президента союза Алексея Лялина в Минсельхоз.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Лялин предлагает продлить послабление до конца 2022 года. В письме он отмечает, это актуально прежде всего для труднодоступных регионов России, где примерно 40% хлеба продают без упаковки.

Такая мера позитивно влияет на себестоимость продукции, поскольку доля упаковки составляет порядка 15%.

В Институте развития предпринимательства зависимость хлебопеков от импортной упаковки и оборудования оценили в 30−60%. Там подсчитали, что смягчение требований способствовало сокращению темпов роста оптовых цен на хлеб — с 3,5 рублей в марте до 2,4 рублей в апреле за 1 кг. При этом продажи выросли на 5−7%.

Напомним, Роспотребнадзор разрешил продажу несогласованной хлебопекарной продукции сетям до 1 июня. Это обусловлено проблемами с импортом упаковочного материала.

Ранее опальный алтайский общественник назвал субсидии на хлеб «пиар-пропагандистскими» и= попросил пояснений.

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