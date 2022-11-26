Пенсии снова индексируют в России. Когда, на сколько и кто об этом сообщил

О предстоящей индексации пенсий сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет ТАСС.
В России пенсии поднимут на 4,8% с 1 января 2023 года, сказал Котяков. Это относится к неработающим гражданам, отметил министр.
По словам Котякова, совокупно размер пенсии увеличится на 15,3% по сравнению с 1 января 2022-го.
Ранее в Минтруде заявили, что в 2023 году средний размер страховой пенсии для неработающих россиян составит 21 864 рубля.
С 1 января 2022 года пенсии индексировали на 8,6% вместо назначенных ранее 5,9%.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — отметил президент Владимир Путин.
Размер пенсии может опуститься ниже зарплаты на 30% к 2026-му, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023—2025 годах.