Пенсии снова индексируют в России. Когда, на сколько и кто об этом сообщил

С 1 января 2022 года пенсии индексировали на 8,6% вместо назначенных ранее 5,9%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — отметил президент Владимир Путин.