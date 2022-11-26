26 ноября
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Экономика

Пенсии снова индексируют в России. Когда, на сколько и кто об этом сообщил

Размер пенсий снова увеличат в России. Когда, на сколько и что об этом известно — в разборе altapress.ru.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1 Кто заявил о повышении пенсий?

О предстоящей индексации пенсий сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет ТАСС.

2 На сколько и когда увеличат пенсии?

В России пенсии поднимут на 4,8% с 1 января 2023 года, сказал Котяков. Это относится к неработающим гражданам, отметил министр.

3 Совокупный рост

По словам Котякова, совокупно размер пенсии увеличится на 15,3% по сравнению с 1 января 2022-го.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов
4 Средний размер: какой будет страховая пенсия?

Ранее в Минтруде заявили, что в 2023 году средний размер страховой пенсии для неработающих россиян составит 21 864 рубля.

5 На сколько индексировали пенсии в прошлый раз?

С 1 января 2022 года пенсии индексировали на 8,6% вместо назначенных ранее 5,9%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — отметил президент Владимир Путин.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
6 А когда пенсия может опуститься ниже зарплаты?

Размер пенсии может опуститься ниже зарплаты на 30% к 2026-му, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023—2025 годах.

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