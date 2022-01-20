Почему и когда россиянам проиндексируют пенсии

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Почему пенсии увеличат на 8,6%?

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6% — выше инфляции, официально составляющей 8,4%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал российский лидер.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

При этом, отметим, с 1 января пенсии проиндексировали на 5,9%.