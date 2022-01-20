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Экономика

Почему и когда россиянам проиндексируют пенсии

Пенсии в России, по поручению президента Владимира Путина, поднимут на 8,6% — вместо назначенных ранее 5,9%. Недоплаченную за январь сумму пенсионеры получат как компенсацию. Когда это произойдет и с какого месяца увеличатся выплаты — в разборе altapress.ru.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1
Почему пенсии увеличат на 8,6%?

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6% — выше инфляции, официально составляющей 8,4%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал российский лидер.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

При этом, отметим, с 1 января пенсии проиндексировали на 5,9%.

2
Сколько денег потребуется, чтобы поднять пенсии?

Чтобы увеличить пенсии на 8,6% в 2022 году, из бюджета дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей. При этом общий объем расходов на индексацию, сообщили ранее в Минфине, — 549,7 млрд рублей.

3
Когда россиянам проиндексируют пенсии?

Пенсии в России, заверила недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, задним числом проиндексируют с 1 января.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

«Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6%. — Прим. ред.) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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