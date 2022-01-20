Почему и когда россиянам проиндексируют пенсии

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6% — выше инфляции, официально составляющей 8,4%.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал российский лидер.
При этом, отметим, с 1 января пенсии проиндексировали на 5,9%.
Чтобы увеличить пенсии на 8,6% в 2022 году, из бюджета дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей. При этом общий объем расходов на индексацию, сообщили ранее в Минфине, — 549,7 млрд рублей.
Пенсии в России, заверила недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, задним числом проиндексируют с 1 января.
«Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6%. — Прим. ред.) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.