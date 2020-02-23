Пенсионерке, поведавшей Путину о жизни на 10 тыс. рублей, за три дня нашли работу

О вакансии пенсионерке рассказал глава администрации одного из районов «Санкт-Петербурга — он предложил занять ее. Беликова согласилась. Она будет развозить медицинские документы на машине с водителем. Сведений о ее зарплата пока нет.
Более того, власти предложили трудоустроить 22-летнего сына женщины. Он вернулся со службы в зенитно-ракетных войсках и пока не устроился на работу. И ему предложили вакансию водителя скорой помощи. Кроме того, районная администрация пообещала сделать ремонт в квартире Беликовой.
Свой вопрос Беликова задала Владимиру Путину 19 февраля. Он подошел поговорить с жителями Петербурга после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку. Женщина спросила у него, как можно прожить на зарплату в 10 тысяч 800 рублей. Именно столько составляет ее пенсия по инвалидности, рассказала «Фонтанка».
«Думаю, что очень трудно», — ответил президент.
Пенсионерка пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и предположила, что у Путина зарплата больше.
«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал в ответ Путин.
Уже 22 февраля, то есть всего через три дня, бликовой нашли вакансию и предложили ее занять.
Корреспонденты «Фонтанки» сходили к ней в гости и увидели, что один вопрос к президенту заставил звонить телефон много раз. Зинаиду постоянные звонки не расстроили — только ее пожилую маму.
В конце концов Беликова призналась корреспонденту, что «с удовольствием поддержала Путина» на последних выборах. «Дай бог ему здоровья», — отмечает она. Ему — это Путину. «Ну, люблю я Путина, так и запишите», — сказала пенсионерка.