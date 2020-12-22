Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на еду

Пенсионеров и граждан, чей доход не превышает прожиточный минимум, предложили освободить от уплаты НДС на продукты питания, сообщает RT.

Очередь за продуктами в 1917 году в соседнем Томске. Источник: elib.tomsk.ru
Очередь за продуктами в 1917 году в соседнем Томске. Источник: elib.tomsk.ru

Соответствующее предложение главе Минпромторга Денису Мантурову направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Он напомнил, что ситуацию с ростом цен неоднократно поднимал президент России Владимир Путин. Так, накануне глава государства потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты.

«На покупку продуктов у пенсионеров и малоимущих приходится значительная доля расходов. Освобождение от уплаты НДС можно достичь при помощи автоматического возврата налога при оплате картой», — передало издание суть письма.

Однако, подчеркнул Петунин, необходимо установить лимит, который позволит избежать злоупотреблений.

В письме он попросил Мантурова оценить целесообразность возврата НДС в размере 10−20% - чтобы сократить траты пенсионеров и малоимущих.

Ранее СМИ раскрыли часть доходов, которую тратят на еду жители России и благополучных стран.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость