Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на еду

Соответствующее предложение главе Минпромторга Денису Мантурову направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.
Он напомнил, что ситуацию с ростом цен неоднократно поднимал президент России Владимир Путин. Так, накануне глава государства потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты.
«На покупку продуктов у пенсионеров и малоимущих приходится значительная доля расходов. Освобождение от уплаты НДС можно достичь при помощи автоматического возврата налога при оплате картой», — передало издание суть письма.
Однако, подчеркнул Петунин, необходимо установить лимит, который позволит избежать злоупотреблений.
В письме он попросил Мантурова оценить целесообразность возврата НДС в размере 10−20% - чтобы сократить траты пенсионеров и малоимущих.
Ранее СМИ раскрыли часть доходов, которую тратят на еду жители России и благополучных стран.