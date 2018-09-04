Пенсионный фонд получит из бюджета 10 трлн рублей

За три года из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) будет перечислено 10 трлн рублей.

В 2019 году в пенсионный фонд трансферт из бюджета составит году 3,33 трлн руб., или 38,6% общих доходов фонда, в 2020 году — 3,44 трлн рублей, в 2021-м — 3,33 трлн рублей, пишет РБК.

Предполагается, что со временем зависимость Пенсионного фонда от федерального трансферта будет сокращаться благодаря опережающему росту собственных доходов ПФР, пишет ura.ru. В Пенсионном фонде уточнили, что трансферты учитывают исполнение всех предложений, который озвучил президент Владимир Путин.

Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru Минтуда.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России, связанный с формированием накопительной пенсии, может составить более 23 млрд руб. в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году планируется сокращение штата сотрудников Пенсионного фонда России — количество работающих в ПФР по сравнению с 2015 годом уменьшится на 25%.

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