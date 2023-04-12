Пепел с вулкана Шивелуч лихие бизнесмены скупают оптом

На Камчатке предприниматели делают бизнес на пепле, выпавшем с вулкана Шивелуч.

В соцсетях постят объявление — куплю вулканический пепел, 1 тыс. рублей за килограмм, пишет astv.ru. Пепел сначала фасуют, а потом продают как камчатский сувенир.

Доход от подобного бизнеса практически гарантирован.

Креативные предприниматели и раньше пытались делать «деньги из воздуха». Так, когда Дмитрий Медведев (на тот момент премьер кабмина) прогулялся по пляжу на Камчатке, после прогулки появились объявления на интернет-платформе о продаже песка — где ступала нога председателя правительства РФ.

Однако история умалчивает — купил ли кто-нибудь этот песок.

Ранее в Шерегеше начали продавать консервы с воздухом Горной Шории. Там налажено производство и продажа сувенирной продукции «Воздух Горной Шории» и «Воздух Азасской Пещеры» из самых отдаленных и чистейших мест района.

О вулкане

Накануне на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, который выбросил огромное количество пепла. Ученые считают, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет.

Последний раз такой пеплопад в населенных пунктах, находящихся близко к вулкану, наблюдали в 1964 году. Грохот извергающегося вулкана было слышно в радиусе 50 км.