12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Пепел с вулкана Шивелуч лихие бизнесмены скупают оптом

На Камчатке предприниматели делают бизнес на пепле, выпавшем с вулкана Шивелуч.

Пеплопад в поселке Ключи после извержения вулкана Шивелуч
Пеплопад в поселке Ключи после извержения вулкана Шивелуч
Telegram-канал Amur Mash

В соцсетях постят объявление — куплю вулканический пепел, 1 тыс. рублей за килограмм, пишет astv.ru. Пепел сначала фасуют, а потом продают как камчатский сувенир.

Доход от подобного бизнеса практически гарантирован.

Креативные предприниматели и раньше пытались делать «деньги из воздуха». Так, когда Дмитрий Медведев (на тот момент премьер кабмина) прогулялся по пляжу на Камчатке, после прогулки появились объявления на интернет-платформе о продаже песка — где ступала нога председателя правительства РФ.

Однако история умалчивает — купил ли кто-нибудь этот песок.

Ранее в Шерегеше начали продавать консервы с воздухом Горной Шории. Там налажено производство и продажа сувенирной продукции «Воздух Горной Шории» и «Воздух Азасской Пещеры» из самых отдаленных и чистейших мест района.

О вулкане

Накануне на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, который выбросил огромное количество пепла. Ученые считают, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет.

Последний раз такой пеплопад в населенных пунктах, находящихся близко к вулкану, наблюдали в 1964 году. Грохот извергающегося вулкана было слышно в радиусе 50 км.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость