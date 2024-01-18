18 января
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Экономика
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Перед Новым годом и во время праздников сибиряки взяли в Сбере 6500 ипотек

Самыми востребованными льготными программами стали «Господдержка» и «Семейная ипотека».

С 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал сибирякам 6536 жилищных кредитов на общую сумму 22 млрд рублей. Одним из главных драйверов спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 3900 кредитов на 15,3 млрд рублей.

Новоселье.
Новоселье.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

В топ льготных программ по количеству выдач вошли:

  • «Господдержка» — 2142 на 7,9 млрд рублей;
  • «Семейная ипотека» — 1564 на 6,4 млрд рублей;
  • «Ипотека для IT» — 118 на 682 млн рублей;
  • «Арктическая ипотека» — 87 на 347,5 млн рублей.

Больше всего ипотек (почти 1800) в предновогодний и новогодний периоды оформили новосибирцы. Новосибирская область оказалась на 10 месте в стране по этому показателю.

Больше 1100 жилищных кредитов взяли в банке жители Красноярского края. Они же стали главными приобретателями недвижимости по новой льготной программе — «Арктическая ипотека».

Больше 900 ипотек взяли жители Алтайского края, больше 770 — жители Тувы, свыше 700 кредитов оформили в Кузбассе.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Льготные программы остаются одним из основных драйверов спроса на ипотеку. Самой популярной программой в Сибири остается «Господдержка», уступившая в целом по стране первую строчку «Семейной ипотеке». А новая программа «Арктическая ипотека» приблизилась по популярности к «Ипотеке для IT.

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