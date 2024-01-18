Перед Новым годом и во время праздников сибиряки взяли в Сбере 6500 ипотек

Самыми востребованными льготными программами стали «Господдержка» и «Семейная ипотека».

С 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал сибирякам 6536 жилищных кредитов на общую сумму 22 млрд рублей. Одним из главных драйверов спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 3900 кредитов на 15,3 млрд рублей.