Передача алтайской трассы федералам позволит более 3,5 млрд рублей направить на дороги края

Напомним, накануне стало известно, что еще одна алтайская трасса стала федеральной досрочно — такое решение 26 июля приняло правительство России.
Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году. На содержание трассы бюджет края ежегодно тратил от 500 до 600 млн рублей, таким образом за ближайшие 7 лет местные дороги получат минимум 3,5 млрд рублей плюсом.
«Для региона с самой протяженной дорожной сетью — это крайне важно. Так что губернатору Виктору Томенко тоже большой плюс», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Алтайском крае до этого лишь две дороги имели федеральный статус — Чуйский тракт (Р-256) и Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном (А-322).