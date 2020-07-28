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Экономика

Передача алтайской трассы федералам позволит более 3,5 млрд рублей направить на дороги края

Передача федеральной трассы Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан высвободит дополнительные средства на содержание дорог, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Трасса "Павловск — Ребриха — Буканское", после ремонта.
Трасса "Павловск — Ребриха — Буканское", после ремонта.
altdor.ru

Напомним, накануне стало известно, что еще одна алтайская трасса стала федеральной досрочно — такое решение 26 июля приняло правительство России.

Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году. На содержание трассы бюджет края ежегодно тратил от 500 до 600 млн рублей, таким образом за ближайшие 7 лет местные дороги получат минимум 3,5 млрд рублей плюсом.

«Для региона с самой протяженной дорожной сетью — это крайне важно. Так что губернатору Виктору Томенко тоже большой плюс», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Алтайском крае до этого лишь две дороги имели федеральный статус — Чуйский тракт (Р-256) и Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном (А-322).

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