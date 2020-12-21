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Экономика

Инвестор озвучил новые подробности о первом промышленном технопарке на Алтае

«Рубцовский завод запасных частей», запустивший в феврале нынешнего года новое литейное производство, намерен постепенно наращивать его мощности. Об этом гендиректор предприятия Станислав Кедик рассказал во время церемонии «Менеджер года». Есть у промышленника и более амбициозные планы.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
altairegion22.ru

Свой новый проект предприятие реализует на площадях бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ). Под новый литейный цех здесь отреставрировали часть производственных помещений.

Сюда вошли:

  • плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками по два узла емкостью 450 кг,
  • формовочное производство с уникальным автоматическим программируемым формовочным столом,
  • вспомогательное отделение с дробеочистным, обрезным и другим оборудованием.

Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет обеспечивать как потребность собственного производства объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
altairegion22.ru

Высокая степень автоматизации производственных процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тыс. тонн отливок в год.

В будущем здесь же планируется развернуть полноценный технопарк.

Станислав Кедик,
генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:

Основная цель технопарка — это создание возможности для малого и среднего бизнеса на льготных условиях на высокотехнологичном оборудовании производить свою продукцию. Это будет происходить с учетом современных требований по себестоимости и рентабельности. На данной площадке планируем реализовывать интересные бизнес идеи предпринимателей, которые хотели бы в этом поучаствовать.

Строительную часть технопарка РЗЗ намерен завершить к осени 2021 года. К этому же времени произвести поставку оборудования. Полностью запустить проект планируется в марте 2022 года.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей.
altairegion22.ru

Во сколько обойдется технопарк

Общая стоимость всего проекта оценивается более чем в 600 млн рублей. Львиную долю — 500 млн — предоставляет федеральный бюджет. РЗЗ выиграл конкурс Минэкономразвития России.

Оставшуюся сумму вкладывает краевой бюджет и сам инвестор.

Станислав Кедик,
генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:

Мы очень благодарны губернатору Виктору Томенко, при участии которого все это произошло. Выиграть федеральный конкурс было действительно сложно.

Ранее сообщалось, что с появлением технопарка город получит новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий.

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