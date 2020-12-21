Инвестор озвучил новые подробности о первом промышленном технопарке на Алтае

«Рубцовский завод запасных частей», запустивший в феврале нынешнего года новое литейное производство, намерен постепенно наращивать его мощности. Об этом гендиректор предприятия Станислав Кедик рассказал во время церемонии «Менеджер года». Есть у промышленника и более амбициозные планы.

Свой новый проект предприятие реализует на площадях бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ). Под новый литейный цех здесь отреставрировали часть производственных помещений.

Сюда вошли:

плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками по два узла емкостью 450 кг,

формовочное производство с уникальным автоматическим программируемым формовочным столом,

вспомогательное отделение с дробеочистным , обрезным и другим оборудованием.

Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет обеспечивать как потребность собственного производства объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей. altairegion22.ru

Высокая степень автоматизации производственных процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тыс. тонн отливок в год.

В будущем здесь же планируется развернуть полноценный технопарк.

Станислав Кедик,

генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:

Основная цель технопарка — это создание возможности для малого и среднего бизнеса на льготных условиях на высокотехнологичном оборудовании производить свою продукцию. Это будет происходить с учетом современных требований по себестоимости и рентабельности. На данной площадке планируем реализовывать интересные бизнес идеи предпринимателей, которые хотели бы в этом поучаствовать.

Строительную часть технопарка РЗЗ намерен завершить к осени 2021 года. К этому же времени произвести поставку оборудования. Полностью запустить проект планируется в марте 2022 года.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей. altairegion22.ru

Во сколько обойдется технопарк

Общая стоимость всего проекта оценивается более чем в 600 млн рублей. Львиную долю — 500 млн — предоставляет федеральный бюджет. РЗЗ выиграл конкурс Минэкономразвития России.

Оставшуюся сумму вкладывает краевой бюджет и сам инвестор.

Станислав Кедик,

генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:

Мы очень благодарны губернатору Виктору Томенко, при участии которого все это произошло. Выиграть федеральный конкурс было действительно сложно.

Ранее сообщалось, что с появлением технопарка город получит новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий.