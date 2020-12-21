Инвестор озвучил новые подробности о первом промышленном технопарке на Алтае

Свой новый проект предприятие реализует на площадях бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ). Под новый литейный цех здесь отреставрировали часть производственных помещений.
Сюда вошли:
- плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками по два узла емкостью 450 кг,
- формовочное производство с уникальным автоматическим программируемым формовочным столом,
- вспомогательное отделение с дробеочистным, обрезным и другим оборудованием.
Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет обеспечивать как потребность собственного производства объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей.
Высокая степень автоматизации производственных процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тыс. тонн отливок в год.
В будущем здесь же планируется развернуть полноценный технопарк.
Станислав Кедик,
генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:
Основная цель технопарка — это создание возможности для малого и среднего бизнеса на льготных условиях на высокотехнологичном оборудовании производить свою продукцию. Это будет происходить с учетом современных требований по себестоимости и рентабельности. На данной площадке планируем реализовывать интересные бизнес идеи предпринимателей, которые хотели бы в этом поучаствовать.
Строительную часть технопарка РЗЗ намерен завершить к осени 2021 года. К этому же времени произвести поставку оборудования. Полностью запустить проект планируется в марте 2022 года.
Во сколько обойдется технопарк
Общая стоимость всего проекта оценивается более чем в 600 млн рублей. Львиную долю — 500 млн — предоставляет федеральный бюджет. РЗЗ выиграл конкурс Минэкономразвития России.
Оставшуюся сумму вкладывает краевой бюджет и сам инвестор.
Станислав Кедик,
генеральный директор «Рубцовского завода запасных частей»:
Мы очень благодарны губернатору Виктору Томенко, при участии которого все это произошло. Выиграть федеральный конкурс было действительно сложно.
Ранее сообщалось, что с появлением технопарка город получит новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий.