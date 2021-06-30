Песков объяснил, почему помощь бизнесу сейчас не нужна

«В прошлом году мы закрывались, сейчас экономика работает. Да трудности продолжаются, но ситуация другая, все живет, все работает. Испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — отметил он.
Ранее Центробанк сообщал, что задолженность по кредитам, выданным российскими банками субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличилась за апрель на 89,3 млрд рублей, или на 1,4%, пишет «Росбалт».
«Годовой темп прироста задолженности по кредитам субъектам МСП на 1 мая вырос до 24,8%", — указывается в статистическом бюллетене регулятора.
При этом доля задолженности по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме задолженности по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям на 1 мая достигла 16,3%.
В Корпорации малого и среднего предпринимательства заявили РИА Новости, что компании малого и среднего бизнеса в России в случае введения нового локдауна не смогут его пережить.
Ранее омбудсмен по малому бизнесу жестко раскритиковала меры поддержки от государства.
Рабы
Предприниматели и простые россияне являются рабами банком из-за слабого развития в стране долгового рынка, заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска уверен, что долговой рынок является первым шагом к свободе предпринимателей.
«В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу», — добавил Дерипаска.