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Песков прокомментировал сообщения о принудительной конвертации валютных вкладов

Российские власти не планируют вносить предложения по принудительной конвертации валютных вкладов для отечественных банков, передает «Интерфакс».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У России нет конкретных планов по отношению к доллару, но вопрос отказа от расчетов в долларах США актуален для России, как и для других стран, уверен Песков, пишет polit.ru.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что клиенты банка смогут вернуть суммы валютных вкладов, если США введет жесткие санкции против России, но поставил под сомнение валюту этих выплат. Позже Костин предложил перечень конкретных шагов, которые помогут отказаться от доллара.

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