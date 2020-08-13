ПФР сделают более прозрачным в части распределения накоплений

12 августа Минфин опубликовал проект стандарта раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.
Фаррахов отметил, что обязанность ПФР раскрывать сведения станет очередным шагом к открытости и прозрачности рынка пенсионных накоплений.
Речь, в частности, идет о том, скольким людям увеличили размер накопительной пенсии и сколько средств фонд направил на корректировку ее размера.
«Все это направлено на регулирование работы пенсионных фондов по работе с пенсионными накоплениями. Это очередной шаг к открытости и прозрачности рынка пенсионных накоплений, и дополнительное подчёркивание того, что для страны пенсионные накопления важны», — пояснил Фаррахов.
Депутат отметил, что конкурентные программы пенсионных накоплений — это не только длинные деньги для экономики России, но и один из немногих существенных источников повышения пенсий.
При этом Фаррахов уточнил, что по своему размеру пенсии сегодня недостаточны, несмотря на то, что они растут быстрее инфляции.
«И безусловно, очень важно последовательно делать шаги, которые позволят исключить мошенничество, создать нормальный рынок, чтобы появилась возможность конкурентных накопительных программ», — подчеркнул народный избранник.
Ранее сообщали, что российским долгожителям серьезно повысят пенсии — более чем на 5000 рублей.
Придется это сделать
Согласно документу Минфина, Пенсионный фонд будет обязан публиковать на своем сайте информацию о корректировке размера накопительной пенсии и размера срочной пенсионной выплаты, а также указывать объем средств, направленных ПФР на эту корректировку.
Кроме того, придется указывать количество застрахованных лиц, которым произвели корректировку размера накопительной пенсии и размера срочной пенсионной выплаты.
Проект также предусматривает положения, предусматривающие раскрытие дохода от инвестирования средств выплатного резерва и пенсионных накоплений застрахованных лиц.