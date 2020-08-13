ПФР сделают более прозрачным в части распределения накоплений

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг, МФЦ, а также в ПФР.

12 августа Минфин опубликовал проект стандарта раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.

Фаррахов отметил, что обязанность ПФР раскрывать сведения станет очередным шагом к открытости и прозрачности рынка пенсионных накоплений.

Речь, в частности, идет о том, скольким людям увеличили размер накопительной пенсии и сколько средств фонд направил на корректировку ее размера.

«Все это направлено на регулирование работы пенсионных фондов по работе с пенсионными накоплениями. Это очередной шаг к открытости и прозрачности рынка пенсионных накоплений, и дополнительное подчёркивание того, что для страны пенсионные накопления важны», — пояснил Фаррахов.

Депутат отметил, что конкурентные программы пенсионных накоплений — это не только длинные деньги для экономики России, но и один из немногих существенных источников повышения пенсий.

При этом Фаррахов уточнил, что по своему размеру пенсии сегодня недостаточны, несмотря на то, что они растут быстрее инфляции.

Пенсионер в Бийске. Скрин с видео.

«И безусловно, очень важно последовательно делать шаги, которые позволят исключить мошенничество, создать нормальный рынок, чтобы появилась возможность конкурентных накопительных программ», — подчеркнул народный избранник.

Ранее сообщали, что российским долгожителям серьезно повысят пенсии — более чем на 5000 рублей.