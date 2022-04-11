11 апреля
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Экономика

Пиф-паф. Что будет, если доллар США превратится в «оружие»

Что может произойти, если доллар США превратится в «оружие», и возможна ли финансовая катастрофа — в разборе altapress.ru.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0
1
Что будет, если доллар станет «оружием»?

Превращение доллара в «оружие» может подорвать валюту Америки и расколоть международную финансовую систему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

2
Почему страны пытаются «обойти» доллар?

Обозреватели Financial Times подчеркнули, что санкции заморозили валютные резервы России и заставили страны обходить доллар.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

«Открыто превращая таким образом доллар в „оружие“, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки. Это может ухудшить положение всех сторон», — уточнило издание.

3
В мире осуждают спецоперацию?

Авторы материала отметили, что нет глобальной коалиции, которая осуждает спецоперацию. Они указали, что есть только западный блок, и это может привести к последствиям для международных финансов.

4
А кто не поддерживает санкции против России?

Антироссийские санкции не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com
5
«Смерть» доллара возможна?

Обозреватели считают, что доллар может стать менее влиятельным.

«Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении ЦБ могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно «финансовый Суэцкий канал», — подытожили они.

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