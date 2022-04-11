Пиф-паф. Что будет, если доллар США превратится в «оружие»

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«Смерть» доллара возможна?

Обозреватели считают, что доллар может стать менее влиятельным.

«Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении ЦБ могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно «финансовый Суэцкий канал», — подытожили они.