ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках

Так, с 18 апреля возобновляется возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

С 11 апреля разрешается снимать с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября.

«Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», — уточняет ЦБ.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Ранее altapress.ru рассказывал, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо.