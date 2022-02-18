По некоторым вкладам и по ипотеке повысил ставки Сбербанк

Сбербанк увеличил ставки по некоторым вкладам, а также по ипотеке, сообщает «Интерфакс».

С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 процентный пункт (п.п.) и 1,5 п.п. соответственно.

После повышения ставок по этим депозитам в ноябре 2021 года максимальная эффективная ставка по «СберВкладу» с учетом капитализации процентов составляла до 7,01%, для держателей годовой подписки «СберПрайм+» — до 8%.

Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%, отмечает банк.

Кроме того, была повышена ставка по вкладу «Промо Управляй»: рост составил от 1,05 п.п. до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

Сбербанк вновь повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, следует из материалов банка.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%", — сообщила пресс-служба кредитной организации.

В начале февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жилье и новостройки.

Ставка по ипотеке на готовое жилье и на квартиры в новостройках вырастет на 1 п.п. каждая, с 9,3% до 10,3%.

Помимо этого, выросла ипотечная ставка на строительство жилого дома (на 0,5 п.п., до 10,6%), на покупку гаража или машино-места (на 1 п.п., до 11,1%).