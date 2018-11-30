Почему алтайские аграрии недополучат 700 млн рублей субсидий

Как утверждает министр, «недосдача» следующего года связана с тем, что в нынешнем году регион уже получил дополнительное финансирование. Речь идет о 336,4 млн рублей из федерального бюджета, которые пришли в край осенью в качестве компенсаций роста цен на ГСМ.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
Выпадающим направлением стали компенсации по инвестиционным кредитам, оформленным до 2015 года. Государство эти субсидии больше не выплачивает, потому что действует программа льготного кредитования как по коротким, так и по длинным займам.
Судя по уже опубликованным постановлениям правительства России, в «минусе» могут оказаться некоторые ключевые для края направления. Например, на поддержку продуктивности в животноводстве в 2019 году край получит 267,3 млн рублей против 331 млн в 2018 году.
По словам Александра Чеботаева, объемы погектарного субсидирования в растениеводстве останутся на прежнем уровне.