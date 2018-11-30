Почему алтайские аграрии недополучат 700 млн рублей субсидий

В 2019 году объем федеральный средств, которые направят в агропромышленный комплекс Алтайского края, составит 1,9 млрд рублей, это на 700 млн меньше, чем в нынешнем году. Такие данные 28 ноября в ходе «Парламентского часа» привел министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. После чего постарался объяснить, почему так произошло.