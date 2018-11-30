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Экономика
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Почему алтайские аграрии недополучат 700 млн рублей субсидий

В 2019 году объем федеральный средств, которые направят в агропромышленный комплекс Алтайского края, составит 1,9 млрд рублей, это на 700 млн меньше, чем в нынешнем году. Такие данные 28 ноября в ходе «Парламентского часа» привел министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. После чего постарался объяснить, почему так произошло.

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Анна Зайкова

Как утверждает министр, «недосдача» следующего года связана с тем, что в нынешнем году регион уже получил дополнительное финансирование. Речь идет о 336,4 млн рублей из федерального бюджета, которые пришли в край осенью в качестве компенсаций роста цен на ГСМ.

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Выпадающим направлением стали компенсации по инвестиционным кредитам, оформленным до 2015 года. Государство эти субсидии больше не выплачивает, потому что действует программа льготного кредитования как по коротким, так и по длинным займам.

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В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года.
Анна Зайкова

Судя по уже опубликованным постановлениям правительства России, в «минусе» могут оказаться некоторые ключевые для края направления. Например, на поддержку продуктивности в животноводстве в 2019 году край получит 267,3 млн рублей против 331 млн в 2018 году.

По словам Александра Чеботаева, объемы погектарного субсидирования в растениеводстве останутся на прежнем уровне.

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