Почему Алтайскому краю пока не светит 5G и как это отразится на домах-«человейниках»

Слишком дорогая технология
В 2022 году высокоскоростной мобильный интернет 5G россиянам точно ждать не стоит — уверен Кирилл Меньшов. Эксперт рассказал о технологических трендах 2022 года в ходе онлайн-конференции, которая на днях прошла на базе РБК.
По словам Меньшова, одна из главных проблем состоит в том, что внедрение нового стандарта связи в массы влетит инвесторам в копеечку и вряд ли быстро окупиться.
«Реализация данной технологии возможно только очень дорогим способом. К сожалению, те частоты, которые сегодня можно использовать для 5G слишком высокие. А чем выше частота, тем меньше радиус работы базовой станции. Для полноценного покрытия потребуется огромное количество таких станций. Это настолько дорого, что пока их строительство кажется просто бестолковым», — отметил Меньшов.
Спикер добавил: сейчас операторы в сотрудничестве с государственными структурами решают возникшую проблему.
«Уверен, нам удастся это сделать, но точно не в этом году. Поэтому 5G широкого использования в обозримой перспективе мы не ждем. Но есть целый ряд областей применения, в которых 5G можно применять уже сейчас. В частности, в метро, где нет частотного конфликта, либо на территории российских промышленных предприятий», — пояснил вице-президент «Ростелекома».
Отметим, что 5G протестировали в Москве на стадионе «Лужники» и на ул. Тверской, частная LTE-сеть скоро появится на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Эра полной цифровизации
Вместе с тем 5G открывает широкие возможности, отмечает спикер.
Во-первых, в густо-населенных районах крупных городов, где уже наблюдается дефицит частотного спектра, новая технология позволит подключить большее количество устройств к мобильному интернету с высокой скоростью.
Во-вторых, пятое поколения мобильной связи лучше всего подходит для развертывания Интернета вещей. Он способен дистанционно управлять и автоматизировать на новом уровне системы видеонаблюдения, климат-контроль, бытовую технику и т. д.
В-третьих, 5G даст возможность цифровизировать критически важные сервисы. Например, пациентам для получения срочной медицинской помощи не придется ехать в поликлинику или больницу. Большой объем информации можно будет оперативно передать врачу и получить консультацию. Также технология поможет быстро связаться с более компетентным в той или иной области специалистом, не перевозя больного в другой город. Огромный массив информации в мгновение ока будет передан в любую точку страны.
Вдобавок, 5G может упорядочит и оптимизирует работу умных систем городской безопасности, здравоохранения, образования, служб ЖКХ.
К тому же, без новой технологии невозможна полноценная работа беспилотного транспорта, в частности, автономных такси и грузовых перевозок. Они требуют большого объема мощности, который могут предоставить высокоскоростные сети.
Wi-Fi и бескрайние возможности «облаков»
Кирилл Меньшов отметил: уже сейчас многие пользователи, живущие в больших домах — так называемых «человейниках» — сталкиваются с падением скорости интернета. Зачастую дело не в провайдере, а конфликте беспроводных сетей Wi-Fi. Технология 5G может решить и эту проблему, не допуская частотные конфликты.
Эксперт подчеркнул: в отличие от предыдущих стандартов, новый способен расширить возможности взаимодействия с «облачными» сервисами.
Сейчас «облака» чаще всего выступают в качестве синхронизатора между приложениями, установленными на разных устройствах. С 5G все вычисления перейдут в виртуальную среду, куда будет открыт высокоскоростной доступ с низкой задержкой.
«Все это существенно упрощает работу приложений и делает их еще более удобными и продвинутым. С 5G приложения будут жить в „облаке“, а не устройстве», — заметил Меньшов.