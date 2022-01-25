Почему Алтайскому краю пока не светит 5G и как это отразится на домах-«человейниках»

Пятое поколения мобильной связи все больше завоевывает мир. Однако новая технология «приживается» далеко не везде. В Алтайском крае, как и в других регионах России, массовый запуск 5G снова откладывается. Почему он «тормозит» и какие насущные проблемы способен решить новый стандарт, рассказал старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Слишком дорогая технология

В 2022 году высокоскоростной мобильный интернет 5G россиянам точно ждать не стоит — уверен Кирилл Меньшов. Эксперт рассказал о технологических трендах 2022 года в ходе онлайн-конференции, которая на днях прошла на базе РБК.

По словам Меньшова, одна из главных проблем состоит в том, что внедрение нового стандарта связи в массы влетит инвесторам в копеечку и вряд ли быстро окупиться.

«Реализация данной технологии возможно только очень дорогим способом. К сожалению, те частоты, которые сегодня можно использовать для 5G слишком высокие. А чем выше частота, тем меньше радиус работы базовой станции. Для полноценного покрытия потребуется огромное количество таких станций. Это настолько дорого, что пока их строительство кажется просто бестолковым», — отметил Меньшов.

Спикер добавил: сейчас операторы в сотрудничестве с государственными структурами решают возникшую проблему.

Кирилл Меньшов. «Ростелеком».

«Уверен, нам удастся это сделать, но точно не в этом году. Поэтому 5G широкого использования в обозримой перспективе мы не ждем. Но есть целый ряд областей применения, в которых 5G можно применять уже сейчас. В частности, в метро, где нет частотного конфликта, либо на территории российских промышленных предприятий», — пояснил вице-президент «Ростелекома».

Отметим, что 5G протестировали в Москве на стадионе «Лужники» и на ул. Тверской, частная LTE-сеть скоро появится на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Эра полной цифровизации

Вместе с тем 5G открывает широкие возможности, отмечает спикер.

В Москве прошла пресс-конференция «Технологические тренды 2022». «Ростелеком».

Во-первых, в густо-населенных районах крупных городов, где уже наблюдается дефицит частотного спектра, новая технология позволит подключить большее количество устройств к мобильному интернету с высокой скоростью.

Во-вторых, пятое поколения мобильной связи лучше всего подходит для развертывания Интернета вещей. Он способен дистанционно управлять и автоматизировать на новом уровне системы видеонаблюдения, климат-контроль, бытовую технику и т. д.

Ноутбук , интернет. CC0

В-третьих, 5G даст возможность цифровизировать критически важные сервисы. Например, пациентам для получения срочной медицинской помощи не придется ехать в поликлинику или больницу. Большой объем информации можно будет оперативно передать врачу и получить консультацию. Также технология поможет быстро связаться с более компетентным в той или иной области специалистом, не перевозя больного в другой город. Огромный массив информации в мгновение ока будет передан в любую точку страны.

Вдобавок, 5G может упорядочит и оптимизирует работу умных систем городской безопасности, здравоохранения, образования, служб ЖКХ.

К тому же, без новой технологии невозможна полноценная работа беспилотного транспорта, в частности, автономных такси и грузовых перевозок. Они требуют большого объема мощности, который могут предоставить высокоскоростные сети.

Wi-Fi и бескрайние возможности «облаков»

Кирилл Меньшов отметил: уже сейчас многие пользователи, живущие в больших домах — так называемых «человейниках» — сталкиваются с падением скорости интернета. Зачастую дело не в провайдере, а конфликте беспроводных сетей Wi-Fi. Технология 5G может решить и эту проблему, не допуская частотные конфликты.

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Эксперт подчеркнул: в отличие от предыдущих стандартов, новый способен расширить возможности взаимодействия с «облачными» сервисами.

Сейчас «облака» чаще всего выступают в качестве синхронизатора между приложениями, установленными на разных устройствах. С 5G все вычисления перейдут в виртуальную среду, куда будет открыт высокоскоростной доступ с низкой задержкой.