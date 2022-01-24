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Жизнь

В Алтайском крае нарастят производство медицинского кислорода

Предприятие «Алтайстройдеталь» запустило дополнительное оборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Производственная мощность нового оборудования — 10 тонн кислорода в сутки. Итого общий объем жизненно-важного газа составит 16 тонн ежедневно.

Лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода — 99,8%, отметил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

Ранее сообщалось, что суточная потребность в кислороде только ковидных госпиталей составляет 52 тонн.

Накануне Нового года комиссия центра госзакупок подвела итоги двух аукционов на поставки кислорода для медицинских учреждений.

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