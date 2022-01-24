В Алтайском крае нарастят производство медицинского кислорода

Производственная мощность нового оборудования — 10 тонн кислорода в сутки. Итого общий объем жизненно-важного газа составит 16 тонн ежедневно.
Лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода — 99,8%, отметил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
Ранее сообщалось, что суточная потребность в кислороде только ковидных госпиталей составляет 52 тонн.
Накануне Нового года комиссия центра госзакупок подвела итоги двух аукционов на поставки кислорода для медицинских учреждений.