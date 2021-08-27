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Экономика

Почему белорусский сыр дешевле российского, объяснили эксперты

Российские сыроделы пожаловались на Белоруссию. Цена ее продукции, которую она поставляет в Россию, на 38% ниже, пишет РБК.

Мягкие сыры.
Мягкие сыры.
СС0

Сейчас из-за такой разницы на складах у российских производителей копятся непроданные запасы.

По сравнению с прошлым годом они выросли уже на 24%, заявляют в Национальном союзе производителей молока. Он объединяет 48 производителей и 40 переработчиков молока.

В Белоруссии за счет того, что цены на сырое молоко регулируются государством, сырье стоит примерно на 25% меньше, чем в России, пишет bfm.ru. Это одна из причин, почему белорусский сыр стоит дешевле, объясняют эксперты.

Между тем алтайские ученые придумали тонизирующий сыр. Такой продукт повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

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