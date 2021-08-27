Почему белорусский сыр дешевле российского, объяснили эксперты

Сейчас из-за такой разницы на складах у российских производителей копятся непроданные запасы.
По сравнению с прошлым годом они выросли уже на 24%, заявляют в Национальном союзе производителей молока. Он объединяет 48 производителей и 40 переработчиков молока.
В Белоруссии за счет того, что цены на сырое молоко регулируются государством, сырье стоит примерно на 25% меньше, чем в России, пишет bfm.ru. Это одна из причин, почему белорусский сыр стоит дешевле, объясняют эксперты.
Между тем алтайские ученые придумали тонизирующий сыр. Такой продукт повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти.