Почему клиентам с iOS не рекомендуют удалять «Сбербанк Онлайн»

Установленное приложения «Сбера» будет работать в обычном режиме, но перестанет обновляться. А вот заново скачать их из App Store будет нельзя, рассказал директор по Digital коммуникациям агентства «КРОСС» Рамиль Каримов.
«Но мы с вами живем в 21 веке, поэтому считать, что подобный ход каким-то образом затруднит работу — нелогично», — подчеркнул эксперт.
Каримов напомнил, что у «Сбербанка Онлайн» есть не только приложение, но и web-версия.
«У „Сбера“ она (web-версия. — Прим. ред.) удобна и уже адаптирована для мобильных устройств, так что через браузер можно совершать все те же операции, что и в приложении», — отметил он.
Профессор РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков соглашается с Рамилем Каримовым.
Он объяснил: «App Store — только один из немногих агрегаторов приложения, основная функция которых сводится к проверке и сертификации программного кода. Все установленные пользователями копии приложений продолжают работать на их устройствах, новые версии доступны для скачивания как на сайте „Сбера“, так и в многочисленных интернет-магазинах».
Садыков добавил, что ожидаемое удаление «Сбера» из App Store — это часть санкционного давления на бизнес России.
Как сообщает «Лента.ру», ранее приложения Сбербанка стали недоступны для скачивания и обновления в App Store.
Ограничения коснулись «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор Х», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».
Власти США 6 апреля объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Они предусматривают заморозку активов и запрещают гражданам Америки вести с ними бизнес.