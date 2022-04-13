13 апреля
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Экономика

Почему клиентам с iOS не рекомендуют удалять «Сбербанк Онлайн»

Эксперты рынка заявили, что решение удалить приложения «Сбера» из App Store — ожидаемое. Что оно может поменять для клиентов — в нашем разборе.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru
1
Почему пользователям iOS лучше не удалять «Сбер»?

Установленное приложения «Сбера» будет работать в обычном режиме, но перестанет обновляться. А вот заново скачать их из App Store будет нельзя, рассказал директор по Digital коммуникациям агентства «КРОСС» Рамиль Каримов.

«Но мы с вами живем в 21 веке, поэтому считать, что подобный ход каким-то образом затруднит работу — нелогично», — подчеркнул эксперт.

2
Какая альтернатива есть у приложений «Сбера»?

Каримов напомнил, что у «Сбербанка Онлайн» есть не только приложение, но и web-версия.

&quot;Сбербанк Онлайн&quot;.
«Сбербанк Онлайн».
online.sberbank.ru/

«У „Сбера“ она (web-версия. — Прим. ред.) удобна и уже адаптирована для мобильных устройств, так что через браузер можно совершать все те же операции, что и в приложении», — отметил он.

3
Что об удалении «Сбера» из App Store говорят другие эксперты?

Профессор РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков соглашается с Рамилем Каримовым.

Он объяснил: «App Store — только один из немногих агрегаторов приложения, основная функция которых сводится к проверке и сертификации программного кода. Все установленные пользователями копии приложений продолжают работать на их устройствах, новые версии доступны для скачивания как на сайте „Сбера“, так и в многочисленных интернет-магазинах».

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

Садыков добавил, что ожидаемое удаление «Сбера» из App Store — это часть санкционного давления на бизнес России.

4
А «Сбер» еще можно скачать из App Store?

Как сообщает «Лента.ру», ранее приложения Сбербанка стали недоступны для скачивания и обновления в App Store.

Ограничения коснулись «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор Х», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

5
Какие еще санкции могут ввести против банков России?

Власти США 6 апреля объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Они предусматривают заморозку активов и запрещают гражданам Америки вести с ними бизнес.

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