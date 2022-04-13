Почему клиентам с iOS не рекомендуют удалять «Сбербанк Онлайн»

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Почему пользователям iOS лучше не удалять «Сбер»?

Установленное приложения «Сбера» будет работать в обычном режиме, но перестанет обновляться. А вот заново скачать их из App Store будет нельзя, рассказал директор по Digital коммуникациям агентства «КРОСС» Рамиль Каримов.

«Но мы с вами живем в 21 веке, поэтому считать, что подобный ход каким-то образом затруднит работу — нелогично», — подчеркнул эксперт.