Эксперт: где лучше размещать и хранить сбережения

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Как и где хранить деньги?

В беседе с РИА Новости Поляков отметил, что деньги лучше размещать на вкладах и сберегательных счетах в рублях. Кроме того, добавил глава Росбанка, можно покупать облигации крупнейших российских компаний.

«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок», — сказал эксперт.