12 апреля
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Экономика

Эксперт: где лучше размещать и хранить сбережения

Как разумно хранить деньги и где их лучше сберегать, рассказал глава Росбанка Илья Поляков.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
1
Как и где хранить деньги?

В беседе с РИА Новости Поляков отметил, что деньги лучше размещать на вкладах и сберегательных счетах в рублях. Кроме того, добавил глава Росбанка, можно покупать облигации крупнейших российских компаний.

«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок», — сказал эксперт.

2
Как сохранять и приумножать сбережения?

Илья Поляков порекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода, чтобы сохранить и приумножить сбережения. Это особенно актуально при динамичных изменениях на финансовых рынках.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
3
А что такое диверсификация инвестиций?

РБК пишет, что диверсификация инвестиций — это распределение средств в портфеле между разными группами активов (акциями, облигациями и другими инструментами). Это снижает финансовые риски.

4
Диверсификация инвестиций: главные советы

РБК также опубликовало несколько советов, как подойти к диверсификации инвестиций:

  • Выбирайте для своего портфеля разные активы — акции, облигации, депозиты, фонды и другие. Так в период стагнации портфель не просядет слишком сильно;
  • Подберите инструменты в разных секторах экономики;
  • Выберите 1−3 лучших компаний из каждого сектора. Решите, как будете сравнивать их: по мультипликаторам, дивидендам или другим критериям;
  • Распределите активы по разным валютам (напомним про новый порядок выдачи долларов). Тогда при падении рубля сбережения не обесценятся;
  • Если вы новичок в инвестициях, то пока лучше сконцентрироваться только на отечественном фондовом рынке;
Деньги.
Деньги.
Pixabay.com
  • При выборе иностранных бумаг обращайте внимание на международный инвестиционный рейтинг стран, прозрачность информации по инструментам и насколько развиты и надежны финансовые институты;
  • Не выделяйте одному инструменту слишком большую долю портфеля.
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