Эксперт: где лучше размещать и хранить сбережения

В беседе с РИА Новости Поляков отметил, что деньги лучше размещать на вкладах и сберегательных счетах в рублях. Кроме того, добавил глава Росбанка, можно покупать облигации крупнейших российских компаний.
«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок», — сказал эксперт.
Илья Поляков порекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода, чтобы сохранить и приумножить сбережения. Это особенно актуально при динамичных изменениях на финансовых рынках.
РБК пишет, что диверсификация инвестиций — это распределение средств в портфеле между разными группами активов (акциями, облигациями и другими инструментами). Это снижает финансовые риски.
РБК также опубликовало несколько советов, как подойти к диверсификации инвестиций:
- Выбирайте для своего портфеля разные активы — акции, облигации, депозиты, фонды и другие. Так в период стагнации портфель не просядет слишком сильно;
- Подберите инструменты в разных секторах экономики;
- Выберите 1−3 лучших компаний из каждого сектора. Решите, как будете сравнивать их: по мультипликаторам, дивидендам или другим критериям;
- Распределите активы по разным валютам (напомним про новый порядок выдачи долларов). Тогда при падении рубля сбережения не обесценятся;
- Если вы новичок в инвестициях, то пока лучше сконцентрироваться только на отечественном фондовом рынке;
- При выборе иностранных бумаг обращайте внимание на международный инвестиционный рейтинг стран, прозрачность информации по инструментам и насколько развиты и надежны финансовые институты;
- Не выделяйте одному инструменту слишком большую долю портфеля.