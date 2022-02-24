Подсудимый бизнесмен избежал ответственности за банкротство барнаульского завода

Бизнесмен Виталий Черномор, чье уголовное дело о мошенничестве рассматривает суд, сумел избежать привлечения к субсидиарной ответственности за банкротство Барнаульского котельного завода в арбитраже. Кредиторы «Сибэнергомаша» пытались высудить у Черномора как его бывшего руководителя более 300 млн рублей — причем спустя много лет после ликвидации юрлица. В принципе это возможно — виновным в разорении предприятия директорам может прилететь иск на крупную сумму и после банкротства. Рассказываем, почему на этот раз не получилось.

Неудовлетворенные кредиторы

В то время, как уголовное дело Виталия Черномора рассматривал Железнодорожный райсуд Барнаула, кредиторы «Сибэнергомаша» попытались привлечь его к субсидиарной ответственности на 314 млн рублей. Между тем, банкротство юрлица завершилось в декабре 2017 года.

Заявление подали двое — Ассоциация организаций в сфере правовой защиты и медиации (Москва) и предприниматель Сергей Макаров. Оба выкупили долг «Сибэнергомаша»: первый — у банка «Глобэкс» (в 2019 году), второй — у ДК «Сибэнергомаш» (конце 2017-го).

Денег новые кредиторы так ни с кого и не получили — ведь конкурсное производство завершилось. И в арбитражном суде они объяснили: по факту банкротство юрлица продолжается.

Так, суды до сих пор рассматривают иски об убытках, нанесенных этому юрлицу. А уже после ликвидации у «Сибэнергомаша» обнаружено имущество (долги контрагентов), и вопрос о его перераспределении между кредиторами тоже сейчас решают судьи.

В Барнауле прошел митинг работников «Сибэнергомаша». Олег Богданов

Иск после «смерти»

Вообще, привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей юрлиц — обычная история в деле о банкротстве. С бывших директоров и учредителей взыскивают крупные суммы за долги — если, конечно, докажут их вину в крахе.

К примеру, в 2021 году к субсидиарке привлекли Людмилу Комарову — это экс-руководитель кооператива «Юнона», сумма — 7 млн рублей. В деле свиноводческого предприятия «Алтаймясопром» привлекли Светлану Костомарову и Александра Югана, им придется вернуть в конкурсную массу 532 млн.

Привлекли и экс-депутата Андрея Волкова, Наталью Горбатюк и Анну Цуркину — претензии к ним рассмотрели в ходе дела о банкротстве барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». Но в их случае сумму определят после расчетов с кредиторами.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Особенность нынешнего арбитражного иска к Черномору — в том, что заявление кредиторы подали спустя почти 3,5 года после завершения банкротства юрлица, которым он руководил. Попытаться взыскать с экс-руководителя деньги можно и после «смерти» юрлица. Но в данном случае суд отказал.

Не имели полномочий

Во-первых, закон установил сроки давности: 3 года со дня завершения конкурсного производства (если заявитель узнал или должен было узнать о наличии оснований). Так что срок пропущен.

А то, что московский кредитор — ассоциация организаций в сфере правовой защиты — получил долг котельного завода по договору уступки только в 2019 году, сроки давности не меняют.

Во-вторых, оба кредитора попросту не имели полномочий предъявлять такие требования. «За границами» банкротства привлекать к субсидиарке вправе не все кредиторы — только те, у которых есть судебный акт в подтверждение долга.

Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» ( третий справа). altairegion22.ru

К тому же еще в ходе банкротства конкурсный управляющий пытался привлечь Черномора к субсидиарке на 4,4 млрд рублей. Но суд не усмотрел связи между его действиями-бездействиями и крахом предприятия. Каких-то других доказательств нынешние истцы-кредиторы суду не представили.

Полное решение апелляционной инстанции по этому делу опубликована 18 февраля.

Суд не определился

А вот приговор по уголовному делу Виталия Черномора еще не вынесен. Дело было возбуждено по заявлению «Альфа-Банка», полагавшего, что бизнесмен организовал оформление на барнаульскую компанию кредиты в банке, а деньги перевел на подконтрольные ему компании.

В итоге бизнесмена обвинили в мошенничестве. В суд дело передали в августе 2020-го, судья — Александр Ретивых.

Черномор был гендиректором «Сибэнергомаша» в 2014 году и гендиректором компании «Новаэм», которая владельца 99% акций этого юрлица. Под его контроль барнаульский котельный завод перешел в 2009 году. Но завод в его руках едва протянул пять лет, банкротом он признан в апреле 2015 года.