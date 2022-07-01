Полпред Сибири Анатолий Серышев провел встречу с руководителями ассоциации «Сибирский зерновой консорциум»

По мнению ассоциации «Сибирский зерновой консорциум», сейчас зерноперерабатывающая отрасль работает не на полную мощность и постепенно приходит в упадок. Чтобы изменить ситуацию, руководители «Консорциума» направили письмо Анатолию Серышеву с просьбой оказать поддержку региону.
В письме у полпреда потребовали следующее:
- наладить условия перевозки российской продукции российскими компаниями по Республике Казахстан;
- включить в перечень субсидируемых перевозок продукцию с добавленной стоимостью (мука, крупа, комбикорм);
- увеличить субсидию провозной платы до портов и станций пограничных переходов при экспорте с 25% до 80%;
- добиться включения РФ в список экспортеров отрубей для КНР;
- добиться отмены пошлины в 65% для РФ на ввозимую сверх квоты муку в КНР.
Сегодня эти вопросы Анатолий Серышев обсудил с руководителями ассоциации Валерием Гачманом и Александром Тепляковым.
Справка
Ассоциация создана в 2019 году на основании решения Экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ее цель — защита прав и интересов агропромышленных предприятий округа, содействия производству сельскохозяйственной продукции и увеличению экспортного потенциала АПК Сибири.