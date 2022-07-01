1 июля
﻿
Экономика

Полпред Сибири Анатолий Серышев провел встречу с руководителями ассоциации «Сибирский зерновой консорциум»

В Новосибирске участники обсудили ситуацию на сибирском зерновом рынке и вопросы, касающиеся экспорта регионов округа.

Анатолий Серышев.
Анатолий Серышев.
Пресс-служба полномочного представителя Президента России в СФО.

По мнению ассоциации «Сибирский зерновой консорциум», сейчас зерноперерабатывающая отрасль работает не на полную мощность и постепенно приходит в упадок. Чтобы изменить ситуацию, руководители «Консорциума» направили письмо Анатолию Серышеву с просьбой оказать поддержку региону.

В письме у полпреда потребовали следующее:

  • наладить условия перевозки российской продукции российскими компаниями по Республике Казахстан;
  • включить в перечень субсидируемых перевозок продукцию с добавленной стоимостью (мука, крупа, комбикорм);
  • увеличить субсидию провозной платы до портов и станций пограничных переходов при экспорте с 25% до 80%;
  • добиться включения РФ в список экспортеров отрубей для КНР;
  • добиться отмены пошлины в 65% для РФ на ввозимую сверх квоты муку в КНР.

Сегодня эти вопросы Анатолий Серышев обсудил с руководителями ассоциации Валерием Гачманом и Александром Тепляковым.

Справка

Ассоциация создана в 2019 году на основании решения Экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ее цель — защита прав и интересов агропромышленных предприятий округа, содействия производству сельскохозяйственной продукции и увеличению экспортного потенциала АПК Сибири.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость