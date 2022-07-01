Полпред Сибири Анатолий Серышев провел встречу с руководителями ассоциации «Сибирский зерновой консорциум»

В Новосибирске участники обсудили ситуацию на сибирском зерновом рынке и вопросы, касающиеся экспорта регионов округа.

По мнению ассоциации «Сибирский зерновой консорциум», сейчас зерноперерабатывающая отрасль работает не на полную мощность и постепенно приходит в упадок. Чтобы изменить ситуацию, руководители «Консорциума» направили письмо Анатолию Серышеву с просьбой оказать поддержку региону.

В письме у полпреда потребовали следующее:

наладить условия перевозки российской продукции российскими компаниями по Республике Казахстан;

включить в перечень субсидируемых перевозок продукцию с добавленной стоимостью ( мука , крупа , комбикорм);

мука крупа комбикорм); увеличить субсидию провозной платы до портов и станций пограничных переходов при экспорте с 25% до 80%;

добиться включения РФ в список экспортеров отрубей для КНР;

добиться отмены пошлины в 65% для РФ на ввозимую сверх квоты муку в КНР.

Сегодня эти вопросы Анатолий Серышев обсудил с руководителями ассоциации Валерием Гачманом и Александром Тепляковым.