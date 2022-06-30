30 июня
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Экономика

В Алтайском крае построят семенной завод на турецком оборудовании

В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании. Он будет производить семена зерновых культур для регионов Сибири и Казахстана.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Анна Зайкова

Этот вопрос обсуждали на «Дне сибирского поля». Рынок сбыта будет организован в основном в Алтайском крае. Также среди потребителей будут Казахстан, Новосибирская и Кемеровская области. Завод будет полностью оборудованный техникой турецкого производства.

Мы планируем построить большой семенной завод, который будет производить в час 20 тонн готовой продукции — семян всех зерновых культур — с пневмоочисткой. На следующий год стройка начнется, год он будет строиться и, я думаю, следующая уборка урожая будет у нас уже с ним. Завод будет построен в селе Калманка. Плановые инвестиции — 300 миллионов рублей. Завод будет уникальным — первым и единственным в крае на турецком оборудовании, — сообщил ТАСС исполнительный директор семеноводческого хозяйства «Русь» Александр Быстров.

Посмотреть, о чем еще говорили на «Дне сибирского поля» можно в нашем репортаже.

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