В Алтайском крае построят семенной завод на турецком оборудовании

Этот вопрос обсуждали на «Дне сибирского поля». Рынок сбыта будет организован в основном в Алтайском крае. Также среди потребителей будут Казахстан, Новосибирская и Кемеровская области. Завод будет полностью оборудованный техникой турецкого производства.

Мы планируем построить большой семенной завод, который будет производить в час 20 тонн готовой продукции — семян всех зерновых культур — с пневмоочисткой. На следующий год стройка начнется, год он будет строиться и, я думаю, следующая уборка урожая будет у нас уже с ним. Завод будет построен в селе Калманка. Плановые инвестиции — 300 миллионов рублей. Завод будет уникальным — первым и единственным в крае на турецком оборудовании, — сообщил ТАСС исполнительный директор семеноводческого хозяйства «Русь» Александр Быстров.