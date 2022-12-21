21 декабря
Промышленность Алтая
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Экономика

Получить от государства миллиард может один из алтайских заводов

1,2 млрд рублей на расширение производства попросил у государства Алтайский завод прецизионных изделий. При этом ситуация может повернуться так, что отдавать деньги не придется.

АЗПИ/станок.
АЗПИ/станок.
azpi.ru

Очень денежная лазейка

Предприятие подало заявку 1 декабря на льготный кредит под 1% годовых в федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Об этом рассказал глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства.

В случае одобрения заявки, АЗПИ получит деньги на срок до 10 лет. При этом погасить основной долг можно будет не собственными средствами, а за счет субсидии от Минпромторга РФ. Но для этого нужно будет выполнить одно условие.

Завод должен будет продать свою продукцию двум неаффилированным между собой покупателям и получить от каждого из них не менее 1,2 млрд рублей. То есть, совокупная выручка АЗПИ от обеих сделок должна составить 2,4 млрд.

АЗПИ/рабочие.
АЗПИ/рабочие.
azpi.ru

Есть ли шанс?

В текущем году спрос на выпускаемую Алтайским заводом прецизионных изделий топливную аппаратуру вырос в несколько раз — настолько, что предприятие взялось за расширение производственных мощностей. Именно на это требуются деньги, о которых идет речь.

С декабря 2021 года завод уже получил ряд льготных займов из Фонда развития Алтайского края на сумму 220 млн. рублей. Кроме того, в дополнение к 1,2 млрд от государства АЗПИ намерен вложить в расширение станочного парка еще 300 млн рублей собственных средств. Также предприятие регулярно получает субсидии из федерального бюджета на проведение НИОКР.

АЗПИ/станки.
АЗПИ/станки.
azpi.ru

Ранее завод разработал и поставил на производство топливную систему Altay Common Rail System (ACRS). После введения Западом антироссийских санкций и началом специальной операции ВС РФ на Украине АЗПИ серьезно нарастил ее поставки для «КамАЗа».

Кроме того, выросли поставки производимых предприятием форсунок на вторичный рынок. Планируемый объем производства топливных систем в 2022 году составит 15 тысяч систем (против 10 тысяч в 2021 году). План на 2023 год — 22 тысячи систем.

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