Помочь сельским бюджетникам предложили алтайские профсоюзы

Алтайские профсоюзы обратились в АКЗС с законопроектом о помощи сельским бюджетникам, сообщают в пресс-службе регионального крайсовпрофа.

Специалисты бюджетной сферы, работающие и живущие в сельской местности, имеют право на ежемесячные выплаты (ЕДВ). При условии, что они заняты на постоянной работе не меньше 75% нормы рабочего времени.

Но из-за оптимизации многие сотрудники работают на полставки или четверть ставки, поэтому не могут получать льготы.

По информации профильных краевых министерств, в селах на неполную ставку работают 2389 человек. В сфере культуры — 1628 человек, в здравоохранении — 648, а в соцобеспечении — 113 человек.

«При решении этой проблемы дополнительные расходы бюджета при существующем сегодня размере ЕДВ не должны превысить 2,4 млн рублей в месяц, или 28,8 млн рублей в год», — говорится в сообщении.

Профсоюзы направили в АКЗС законопроект, позволяющий получать ЕДВ независимо от полноты ставки.

Напомним, президент Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году.