Как сократить доходы и снизить зависимость от зарплаты, рассказал эксперт

По словам эксперта, для покупок стоит использовать банковские карты, которые предлагают выгодные условия и начисляют проценты.
«Постарайтесь снизить расходы. Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — советует Осадчий.
В плане жилья, специалист советует рассмотреть вопрос о продаже или сдачу его в аренду, если проживание обходится дорого.
Отказ от вредных привычек также поможет существенно снизить расходы и улучшить финансовую ситуацию.
«Повышайте свою финансовую грамотность, не поддавайтесь на „заманчивые“ предложения финансовых пирамид, букмекеров и т.п.», — заключает эксперт.
Ранее заявил Путин: зарплаты у россиян должны расти быстрее цен.