10 ноября
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Жизнь

Как сократить доходы и снизить зависимость от зарплаты, рассказал эксперт

Как научиться укладываться в нужный бюджет и перестать зависеть от зарплаты, рассказывает агентству «Прайм» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

По словам эксперта, для покупок стоит использовать банковские карты, которые предлагают выгодные условия и начисляют проценты.

«Постарайтесь снизить расходы. Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — советует Осадчий.

В плане жилья, специалист советует рассмотреть вопрос о продаже или сдачу его в аренду, если проживание обходится дорого.

Отказ от вредных привычек также поможет существенно снизить расходы и улучшить финансовую ситуацию.

«Повышайте свою финансовую грамотность, не поддавайтесь на „заманчивые“ предложения финансовых пирамид, букмекеров и т.п.», — заключает эксперт.

Ранее заявил Путин: зарплаты у россиян должны расти быстрее цен.

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