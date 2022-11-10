Как сократить доходы и снизить зависимость от зарплаты, рассказал эксперт

Как научиться укладываться в нужный бюджет и перестать зависеть от зарплаты, рассказывает агентству «Прайм» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

По словам эксперта, для покупок стоит использовать банковские карты, которые предлагают выгодные условия и начисляют проценты.

«Постарайтесь снизить расходы. Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — советует Осадчий.

В плане жилья, специалист советует рассмотреть вопрос о продаже или сдачу его в аренду, если проживание обходится дорого.

Отказ от вредных привычек также поможет существенно снизить расходы и улучшить финансовую ситуацию.

«Повышайте свою финансовую грамотность, не поддавайтесь на „заманчивые“ предложения финансовых пирамид, букмекеров и т.п.», — заключает эксперт.

Ранее заявил Путин: зарплаты у россиян должны расти быстрее цен.