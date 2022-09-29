Поник «Колос». Единственная в Барнауле краевая гостиница оказалась в плачевном состоянии

29 сентября депутаты Алтайского заксобрания одобрили назначение нового директора гостинцы «Колос», которая находится в краевой собственности. Дмитрий Логачев рассказал о плачевном состоянии номерного фонда и долгах.

По его словам, изношенность номерного фонда составляет 80%. Но заселять людей все же можно, для этого подходят половина номеров. Однако это не единственная проблема «Колоса».

Дмитрий Логачев отметил: когда он начал работать в гостинице, задолженность предприятия составила 3,5 млн рублей — это были долги по зарплате, налогам и платежам в различные фонды.

На сегодняшний день ежемесячно гостиница зарабатывает 1,9 млн рублей, а тратит 2,1 млн рублей. Но Дмитрий Логачев не унывает и утверждает, что уже в октябре выведет «Колос» в «плюс». При этом от помощи краевого бюджета новый директор отказался, сказав, что в регионе есть другие более важные направления, требующие внимания.

Что говорили депутаты

Сергей Матасов, представляющий фракцию «Коммунистов России», отметил, что гостиница «Колос» самая демократичная по ценам на проживавние и такой должна остаться. Матасов призвал сохранить этот «уголок социализма».

Депутат Николай Данилин отметил, что раз судьба краевой гостиницы привлекла столько внимания, приезжающие на сессии народные избранники могут останавливаться именно в ней.