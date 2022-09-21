Авантуризм. Куда ездили алтайские путешественники летом, и где отдыхали приезжающие в регион

Равнение на 2019-й
Два пандемийных года перевернули отношение к туризму. Если раньше людей тянуло в большие турецкие отели с массой народа, то теперь они перешли на алтайские кемпинги, в том числе и юрточные, уверена директор «Алтайтурцентра» Александра Томашевич.
Александра Томашевич,
директор «Алтайтурцентра»:
В этом году количество гостей в Алтайском крае действительно большое. Очень рады: нашему региону правда, есть чем гордиться, что показать. Мы можем на высоком уровне конкурировать с любым другим регионом России во всем, что касается экологического, оздоровительного и активного туризма.
Что касается количества путешественников — точную цифру назвать не смогло даже управление по туризму. Как нам ответили, обычно такие данные касаются итогов всего года. «По информации, которую дают средства размещения и музеи, — однозначный рост, — говорит Томашевич. — Я полагаю, что по итогу мы приблизимся к показателям 2019 года (больше 2 млн туристов в год — Прим. ред.)».
Активность людей подстегнули и многочисленные фестивали и праздники, которые ранее не проводили по эпидемиологическим причинам. «О некоторых мы сами узнаем, когда видим анонс, — говорит собеседница. — Очень активно в этом году включились в событийный туризм крупные предприятия, те же самые „Бочкари“ и другие. Летом чуть ли ни каждые выходные, событий много».
Курс на экологию
Внимание к экологическому туризму продолжает повышаться. В этом году национальный парк Салаир, Тигирекский завоведник и Чинетинский заказник попали в фокус федеральных туроператоров. В июне группа представителей крупных туристических компаний выезжала в специальный тур по этим местам и дала рекомендации для улучшения качества отдыха.
Александра Томашевич,
директор «Алтайтурцентра»:
Понятно, что эта программа не для массового туриста, а для осознанных путешественников, которые понимают, куда приезжают. Там нет никакого сервиса, комфорта, инфраструктуры. Это первозданная тайга. Но есть — и их немало — людей, которые именно за этим едут в Алтайский край. Система въезда в заповедник упростилась, поэтому появилась возможность организованных путешествий.
Этим летом туристы часто заказывали путевки в Тигирекский заповедник. Как рассказывал его сотрудник Денис Соломахин, в среднем однодневная экскурсия для группы стоила 3−4 тыс. рублей. Транспорт был дорогим — дорога от Чинеты до Тигирека обходилась в 12 тыс. рублей. Размещение в 4-х местных домиках на кордоне — 2,5 тыс. рублей.
Во многих заказниках продолжают развивать сети экотроп. В прошлом году мы уже рассказывали о подобных проектах в Солонешенском и Алтайском районе. А у «Алтайтурцентра» есть целый список экомаршрутов.
Как отмечает хозяйка агроусадьбы в Чарышском Кристина Кузьмина, ее постояльцев также тянет на природу. Все чаще туристы стали отправляться на экскурсии: к озерам, на конные прогулки, в сплавы и другие. «Людей стало больше, мы купили еще два дома, — говорит она. — В среднем отдыхают два-четыре дня, постоянные гости — дольше. Больше всего они ценят тишину и немноголюдность».
По кочкам, по дорожкам
Александра Томашевич заметила огромный спрос на автомобильные путешествия. «Это видно не только по заполненности гостиниц и загруженности дорог в разных направлениях, но и по появившимся компаниям, которые сдают машины напрокат. Многие из предпринимателей признаются: такого интереса не было никогда».
По мнению собеседницы, популярности помогает комфортный Чуйский тракт с понятной навигацией, отличным придорожным сервисом и доступными средствами размещения.
Александра Томашевич,
директор «Алтайтурцентра»:
Есть тренд на путешествия в трейлерах. Он существует уже несколько лет, просто до Алтайского края докатывается постепенно. В этом году, по дороге к границе с Монголией мне попались 10 или 11 домов на колесах. Сравните с прошлым, когда в лучшем случае встречался один такой автомобиль. Я думаю, что спрос с каждым годом будет только расти. Потому что это сервис и комфорт при возможности доехать до тех мест, где еще нет инфраструктуры.
За границами (региона и не только)
Директор офиса продаж Pegas Touristik Ольга Ришко оценивает летний сезон на отлично. «Очень многие алтайские туристы смогли поехать в туры и оздоровиться на море, — говорит она. — По сравнению с прошлым и позапрошлым летом в этом году был широкий спектр предложений».
По словам директора, алтайским туристам помогло, что самолеты в Турцию летали напрямик из Новосибирска и Омска. Далеко не многим регионам так повезло. Спрос был настолько высок, что рейсы стала осуществлять еще одна авиакомпания.
Множество вариантов вылета в Турцию было из Москвы. И этой возможностью алтайские туристы также охотно пользовались. «Они жили две-три ночи в столице, знакомя детей с городом, а потом летели на море, — рассказывает Ольга Ришко. — Некоторые таким образом смогли посмотреть Казань или Сочи».
Напрямую из Новосибирска можно вылететь в Египет и ОАЭ. Летом стоимость туров на некоторые даты могла составить 75−80 тыс. руб. на человека.
В спросе были расширенные программы в северную столицу, куда можно вылететь прямо из Барнаула. Клиенты фирмы часто выбирали путевки «Санкт-Петербург плюс круиз» или «Москва и Санкт-Петербург». Цены на пакетные туры все лето были достаточно доступными, в среднем 25−27 тыс. рублей на человека.
Также из Барнаула летом можно было вылететь в Сочи, причем двумя авиакомпаниями. Были доступные турпакеты с перелетом, отелем, трансфером не только в Сочи, но и в Абхазию. «В июне-июле можно было купить путевку за 50−70 тыс. рублей на человека», — говорит Ольга Ришко.
Компания FUN&SUN анонсировала запуск программ в Таиланд на стыковочных рейсах через Казахстан. Подобные предложения появятся и у Pegas Touristik.
Что еще произошло летом в регионе
Тюнинг пещеры
Планы по развитию туристическо-археологического кластера у Денисовой пещеры очень медленно начали воплощаться в жизнь. За пределами охранной зоны, у кемпинга «Поле Чудес» уже строят парковку. В будущем лестницу в пещеру поменяют. А там, где это разрешено, построят инфраструктуру: музеи, отели, рестораны.
Как говорят организаторы, это все для того, чтобы популяризовать памятник и сделать его местом притяжения.
Поединки у подпаленной крепости
В июле прошел первый очный (фактически — второй) фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость». Энтузиасты со всего Алтайского края и некоторых других сибирских городов облачались в костюмы викингов, защитников Карла XII, ландскнехтов и других, чтобы познакомить туристов с историей и повеселиться. Все это — под грозными деревянными стенами, возведенными по образцу XVIII века.