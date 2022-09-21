Авантуризм. Куда ездили алтайские путешественники летом, и где отдыхали приезжающие в регион

Сезон для туристов и бизнеса выдался на славу: в Алтайском крае вновь начали проводить фестивали и массовые праздники, развиваются экомаршруты, повышается внимание к автомобильным путешествиям. И даже за границу все еще можно выехать по досягаемым ценам. Подробнее обо всем — в материале altapress.ru .

Равнение на 2019-й

Два пандемийных года перевернули отношение к туризму. Если раньше людей тянуло в большие турецкие отели с массой народа, то теперь они перешли на алтайские кемпинги, в том числе и юрточные, уверена директор «Алтайтурцентра» Александра Томашевич.

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

В этом году количество гостей в Алтайском крае действительно большое. Очень рады: нашему региону правда, есть чем гордиться, что показать. Мы можем на высоком уровне конкурировать с любым другим регионом России во всем, что касается экологического, оздоровительного и активного туризма.

Что касается количества путешественников — точную цифру назвать не смогло даже управление по туризму. Как нам ответили, обычно такие данные касаются итогов всего года. «По информации, которую дают средства размещения и музеи, — однозначный рост, — говорит Томашевич. — Я полагаю, что по итогу мы приблизимся к показателям 2019 года (больше 2 млн туристов в год — Прим. ред.)».

Активность людей подстегнули и многочисленные фестивали и праздники, которые ранее не проводили по эпидемиологическим причинам. «О некоторых мы сами узнаем, когда видим анонс, — говорит собеседница. — Очень активно в этом году включились в событийный туризм крупные предприятия, те же самые „Бочкари“ и другие. Летом чуть ли ни каждые выходные, событий много».

Компания «Бочкари» грандиозно отметила свое 30-летие. Автор фото: Сергей Шанин.

Курс на экологию

Внимание к экологическому туризму продолжает повышаться. В этом году национальный парк Салаир, Тигирекский завоведник и Чинетинский заказник попали в фокус федеральных туроператоров. В июне группа представителей крупных туристических компаний выезжала в специальный тур по этим местам и дала рекомендации для улучшения качества отдыха.

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

Понятно, что эта программа не для массового туриста, а для осознанных путешественников, которые понимают, куда приезжают. Там нет никакого сервиса, комфорта, инфраструктуры. Это первозданная тайга. Но есть — и их немало — людей, которые именно за этим едут в Алтайский край. Система въезда в заповедник упростилась, поэтому появилась возможность организованных путешествий.

Этим летом туристы часто заказывали путевки в Тигирекский заповедник. Как рассказывал его сотрудник Денис Соломахин, в среднем однодневная экскурсия для группы стоила 3−4 тыс. рублей. Транспорт был дорогим — дорога от Чинеты до Тигирека обходилась в 12 тыс. рублей. Размещение в 4-х местных домиках на кордоне — 2,5 тыс. рублей.

Во многих заказниках продолжают развивать сети экотроп. В прошлом году мы уже рассказывали о подобных проектах в Солонешенском и Алтайском районе. А у «Алтайтурцентра» есть целый список экомаршрутов.

Тропа здоровья в природном парке «Ая». Ирина Пергаева. Водопад на реке Шинок. Валерий Степанюк. Тигирекский заповедник. Антон Агарков. Тигирекский заповедник. Антон Агарков.

Как отмечает хозяйка агроусадьбы в Чарышском Кристина Кузьмина, ее постояльцев также тянет на природу. Все чаще туристы стали отправляться на экскурсии: к озерам, на конные прогулки, в сплавы и другие. «Людей стало больше, мы купили еще два дома, — говорит она. — В среднем отдыхают два-четыре дня, постоянные гости — дольше. Больше всего они ценят тишину и немноголюдность».

По кочкам , по дорожкам

Александра Томашевич заметила огромный спрос на автомобильные путешествия. «Это видно не только по заполненности гостиниц и загруженности дорог в разных направлениях, но и по появившимся компаниям, которые сдают машины напрокат. Многие из предпринимателей признаются: такого интереса не было никогда».

По мнению собеседницы, популярности помогает комфортный Чуйский тракт с понятной навигацией, отличным придорожным сервисом и доступными средствами размещения.

Тигирекский заповедник. Антон Агарков.

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

Есть тренд на путешествия в трейлерах. Он существует уже несколько лет, просто до Алтайского края докатывается постепенно. В этом году, по дороге к границе с Монголией мне попались 10 или 11 домов на колесах. Сравните с прошлым, когда в лучшем случае встречался один такой автомобиль. Я думаю, что спрос с каждым годом будет только расти. Потому что это сервис и комфорт при возможности доехать до тех мест, где еще нет инфраструктуры.

За границами ( региона и не только)

Директор офиса продаж Pegas Touristik Ольга Ришко оценивает летний сезон на отлично. «Очень многие алтайские туристы смогли поехать в туры и оздоровиться на море, — говорит она. — По сравнению с прошлым и позапрошлым летом в этом году был широкий спектр предложений».

По словам директора, алтайским туристам помогло, что самолеты в Турцию летали напрямик из Новосибирска и Омска. Далеко не многим регионам так повезло. Спрос был настолько высок, что рейсы стала осуществлять еще одна авиакомпания.

Множество вариантов вылета в Турцию было из Москвы. И этой возможностью алтайские туристы также охотно пользовались. «Они жили две-три ночи в столице, знакомя детей с городом, а потом летели на море, — рассказывает Ольга Ришко. — Некоторые таким образом смогли посмотреть Казань или Сочи».

Напрямую из Новосибирска можно вылететь в Египет и ОАЭ. Летом стоимость туров на некоторые даты могла составить 75−80 тыс. руб. на человека.

В спросе были расширенные программы в северную столицу, куда можно вылететь прямо из Барнаула. Клиенты фирмы часто выбирали путевки «Санкт-Петербург плюс круиз» или «Москва и Санкт-Петербург». Цены на пакетные туры все лето были достаточно доступными, в среднем 25−27 тыс. рублей на человека.

Также из Барнаула летом можно было вылететь в Сочи, причем двумя авиакомпаниями. Были доступные турпакеты с перелетом, отелем, трансфером не только в Сочи, но и в Абхазию. «В июне-июле можно было купить путевку за 50−70 тыс. рублей на человека», — говорит Ольга Ришко.

Компания FUN&SUN анонсировала запуск программ в Таиланд на стыковочных рейсах через Казахстан. Подобные предложения появятся и у Pegas Touristik.

Паттайя. Таиланд. СС0

Что еще произошло летом в регионе

Тюнинг пещеры

Планы по развитию туристическо-археологического кластера у Денисовой пещеры очень медленно начали воплощаться в жизнь. За пределами охранной зоны, у кемпинга «Поле Чудес» уже строят парковку. В будущем лестницу в пещеру поменяют. А там, где это разрешено, построят инфраструктуру: музеи, отели, рестораны.

Как говорят организаторы, это все для того, чтобы популяризовать памятник и сделать его местом притяжения.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера». Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера». Визуализация благоустройства прилегающей территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера».

Поединки у подпаленной крепости

В июле прошел первый очный (фактически — второй) фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость». Энтузиасты со всего Алтайского края и некоторых других сибирских городов облачались в костюмы викингов, защитников Карла XII, ландскнехтов и других, чтобы познакомить туристов с историей и повеселиться. Все это — под грозными деревянными стенами, возведенными по образцу XVIII века.