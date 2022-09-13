В Барнауле ищут соискателя на губернаторский грант в сфере туризма

Первую субсидию в 172 тыс. рублей направят некоммерческой организации, чтобы реализовать социально значимый туристический проект.
Грантом профинансируют экскурсии, походы, соревнования и чемпионаты по спортивным видам туризма.
На грант также могут претендовать малый и средний бизнес. Его можно использовать для приема людей с особенностями здоровья.
Так, 500 тыс. рублей планируют выделить на оборудование пандусов, подъемников, дверных проемов и обустройство зон отдыха.
Заявки принимают в Барнауле с 9:00 до 17:00 по пр. Ленина, 41, каб. 206.
Напомним, барнаулец поборется за грант в сфере социального предпринимательства для детей.