13 сентября
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Туризм

В Барнауле ищут соискателя на губернаторский грант в сфере туризма

С 14 по 23 сентября стартует прием заявок на конкурс социально значимых туристических проектов в Алтайском крае, сообщают в региональном Управлении по развитию туризма.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Первую субсидию в 172 тыс. рублей направят некоммерческой организации, чтобы реализовать социально значимый туристический проект.

Грантом профинансируют экскурсии, походы, соревнования и чемпионаты по спортивным видам туризма.

На грант также могут претендовать малый и средний бизнес. Его можно использовать для приема людей с особенностями здоровья.

Так, 500 тыс. рублей планируют выделить на оборудование пандусов, подъемников, дверных проемов и обустройство зон отдыха.

Заявки принимают в Барнауле с 9:00 до 17:00 по пр. Ленина, 41, каб. 206.

Напомним, барнаулец поборется за грант в сфере социального предпринимательства для детей.

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