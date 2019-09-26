После больше полугода простоя на Алтае запустили старейший спиртзавод

В ближайшие дни на «Иткульском спиртзаводе», остановленном еще в феврале нынешнего года, получат первый спирт. Производство возобновили в конце прошлой неделе, однако сколько оно будет длиться не известно.

Как сообщили altapress.ru работники, с начала сентября на предприятии начали подготавливать сырье. Всего было завезено около 600 тонн пшеницы. Этого будет достаточно для недели работы спиртового цеха. Затем его перевезут в водочное отделение.

В настоящий момент завод работает в круглосуточном режиме, на смены выходят технологи, электрики, операторы и контролеры.

Сотрудники предприятия надеются, что с получением необходимых разрешительных документов водочный цех тоже будет запущен.

Ранее источники altapress.ru, сообщали, что возобновить производство на «Иткуле» планируется на месяц. Дальнейшая судьба завода, находящегося в стадии банкротства, пока не известна. Кредиторы завода массово подают иски в арбитраж с многомиллионными претензиями.

Справка

Иткульский спиртзавод считается одним из старейших ликеро-водочных заводов России. 5 октября 1862 года вышло постановление, согласно которому на Алтае было разрешено частное винокурение в объеме до 200 тыс. ведер хлебного (сорокаградусного) вина в год.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Спустя несколько лет, 13 сентября 1867 года барнаульскому 13 купцу II-й гильдии Григорию Бадьину было выдано свидетельство о разрешении построить винокуренный завод.

Он был выстроен менее чем за год. К 1 января 1869 года предприятие успело выкурить чуть более 2,6 тыс. ведер в пересчете на сорокаградусное хлебное вино.