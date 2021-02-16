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Экономика

Потанин накопил $30 млрд и впервые установил абсолютный рекорд по богатству в России

Состояние российского миллиардера Владимира Потанина впервые в истории страны достигло $30 млрд, пишет Forbes.

Владимир Потанин, российский миллиардер.
Владимир Потанин, российский миллиардер.
instagram.com/vladimir__potanin.

Состояние совладельца «Норникеля» Потанина достигло отметки $30 млрд, об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Причем росту благосостояния не помешал даже рекордный штраф за розлив топлива в Норильске. Напомним, компания Потанина заплатит 146,2 млрд рублей за вред экологии Арктики.

«Причина — в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, в то время как 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля», — поясняет издание.

Другие металлурги немного отстают от Потанина: состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова составляет $28,4 млрд, совладельца НЛМК Владимира Лисина — $26 млрд.

Кстати, ранее Лисина — совладельца «Алтай-Кокса» — признали богатейшим человеком в России. Однако лавры висели недолго.

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