Потанин накопил $30 млрд и впервые установил абсолютный рекорд по богатству в России

Состояние совладельца «Норникеля» Потанина достигло отметки $30 млрд, об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Причем росту благосостояния не помешал даже рекордный штраф за розлив топлива в Норильске. Напомним, компания Потанина заплатит 146,2 млрд рублей за вред экологии Арктики.

«Причина — в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, в то время как 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля», — поясняет издание.