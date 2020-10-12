Потребкорзину россиян «продезинфицируют». Добавят антисептики и важные при пандемии услуги

В потребительскую корзину россиян могут включить товары и услуги, которые стали актуальными во время пандемии, пишут « Известия ».

Об этом заявил руководитель Росстата Павел Малков. В потребкорзину скорее всего попадут гели для душа, антисептики для рук и дезинфицирующие средства для поверхностей.

Однако речь идет не только о товарах, а также про услуги. К примеру, цифровые сервисы — пакеты телеканалов и различные медиасервисы, ставшие популярными на фоне самоизоляции и перехода на удаленку.

«Мы пересматриваем набор раз в год. Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», — рассказал Малков.

Душ от Bradley Group «Почему мы моемся вместе? — Чтобы сэкономить деньги!» vk.com.

По словам главы Росстата, пандемия заставила обратить более пристальное внимание на цифровые сервисы. Поэтому в 2021 году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок.

Стоит отметить, что уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь. Так что подписки на медиасервисы — это не такая уж и «дикость».

Также под вопросом попадания в корзину находятся хостелы, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма. Из-за закрытия границ россиянам пришлось отдыхать на родине.

«Потребительская корзина всегда должна соответствовать реальной структуре потребления, только тогда будет отражать реальные изменения в экономике», — подчеркнул руководитель Росстата.

Телевидение. Телевизор. СС0

По мнению экспертов все процессы с изменением корзины — закономерны. Так, если лет 20 назад гель для душа почти никто не использовал, то сейчас наоборот — редко кто использует кусковое мыло.

То же самое происходят с цифровыми услугами: все большая доля населения отказывается от эфирного телевидения, отдавая предпочтение интернету.

«Меняются доли потребления различных товаров и услуг, меняются сами товары и услуги», — отметила ведущий научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Анна Духон.

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