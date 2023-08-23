23 августа
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Экономика

Повышение МРОТ, добровольные сбережения и низкая рождаемость. Об экономической ситуации в стране поговорил Путин

Президент РФ Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Большую часть выступления президент посвятил оценке текущей ситуации в российской экономике. Altapress.ru публикует основные тезисы.

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com
  • С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют повысить на 18,5%. После индексации МРОТ вырастет до 19 тыс. 242 руб. в месяц.
  • С начала 2024 года в России стартует программа добровольных долгосрочных сбережений. По словам президента, она позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности.
Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
  • Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики достаточно устойчивы, несмотря на пессимистичные прогнозы. По итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Показатели промышленного производства увеличились на 6,3%, а обрабатывающего — на 11,3%.
  • Глава государства отметил, что одна из проблем страны - низкая рождаемость. В 2023 году в России родилось меньше детей, чем в прошлом году. В стране собираются принимать дополнительные меры в сфере демографии.

"Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".

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