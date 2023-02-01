Повысьте градус. Делом о мерзнущем доме в Алтайском крае занялся следственный комитет

Плюс 16 при включенном обогревателе и огромные счета за электричество и отопление — так описали свою жизнь жители дома в алтайском райцентре Ребриха. Судя по их словам, проблема эта давняя, и они не раз просили местные власти помочь, но реакции не было. И вот теперь, после публикации в соцсетях и СМИ, делом занялся следственный комитет. Согласитесь, это в духе времени — без людей в погонах не решается даже проблема ЖКХ.

Самый холодный дом Ребрихи

Жительница этого небольшого двухэтажного дома на пр. Победы, 19 называет его самым холодным в Ребрихе (ее видеообращение поступило в алтайское реготделение «народного фронта»).

Пару лет назад здесь сделали капремонт системы отопления, рассказывает она. На этот ремонт, если помните, копят сами жители, ежемесячно отчисляя по 6−7 рублей с «квадрата» в региональный Фонд капремонта.

Судя по документам фонда, барнаульская фирма НПО «Светал» произвела здесь работы в 2021 году на 688 тыс. рублей.

«Мы надеялись, что после этого будет тепло. Но наши надежды не оправдались. Так же холодно, даже еще холоднее», — объясняет жительница дома.

Если включить обогреватель, температура в доме повышается до +16. Если не включать — +11, сообщают и другие жители дома в соцсетях.

«Ходим в теплой одежде», — говорит жительница в видеообращении в ОНФ.

Термометр в квартире дом на пр. Победы , 19 в Ребрихе. Скан видео.

Парадоксальный счет

Обогреватель в доме работает без перерыва на обед и выходные — в общем, 24/7. И это, естественно, сказалось на оплате. Счетчик одной из квартир намотал в январе 450 квт-часов. В итоге жительнице выставили счет за электричество почти на 1,8 тыс. рублей.

Что парадоксально: счет за отопление, которого в доме, мягко говоря, сильно не хватает, у квартиры тоже не копеечный: более 4 тыс. рублей. Квартира при этом совсем небольшая — всего 40 кв. метров.

Получается, жители потратили свои накопления на улучшение жизни дома (капремонт отопления), а результата нет никакого.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Новости из разряда тревожных

Зимние новости из Ребрихи в этом году не первый раз попадают в разряд тревожных, а то и парадоксальных.

В январе altapress.ru подробно писал: с 1 декабря в райцентре установили один из самых высоких тарифов на тепловую энергию — 4586 рублей за гигакалорию.

В итоге за декабрь с его морозами многие ребрихинцы получили счета на 10−13 тыс. рублей — и это только за тепловую энергию. Суммы в квитанциях удивили ребрихинцев еще и потому, что самую крупную котельную райцентра осенью перевели на газ (другие котельные по-прежнему работают на угле).

Соответственно, ребрихинцы, имеющие центральное отопление, надеялись на снижение тарифов — ну не ради ж удовольствия на газификацию потратили деньги из федерального и краевого бюджетов.

В управлении по тарифам тогда объяснили: перевод на газ этой котельной пока не учтен при расчете цены тепловой энергии для ребрихинского поставщика услуги — фирмы «АПС-Исток». Но, вероятно, будет учтен в дальнейшем.

Газификация Ребрихи. Антон Червяков

В дом пришел следователь

А в доме на пр. Победы, 19, где платят по тем же высоким тарифам, проблема еще сложнее: люди не могут добиться от коммунальщика-монополиста, чтобы тот выполнил свою работу — обеспечил тепло. Никакие власти им до сего момента не помогли.

И вот дело дошло до следственного комитета. Первые публикации в соцсетях появились в последних числах января. 31-го вечером пресс-служба краевого следкома уже сообщила: следователь СК выехал на место и провел поквартирный обход мерзнущего дома.

«Организована доследственная проверка по обращению жителей Ребрихинского района», — пояснила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя управления СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

В СК говорят, что проверят, по каким тарифам платят граждане (была информация, что по завышенным), и исследуют качество капремонта (не в нем ли причина низких температур). По первой информации с места замерзания, температура в квартирах этого дома разная.

Кстати, один из жителей в своем обращении в соцсетях прямо призывал следственный комитет вмешаться и очень надеялся, что это поможет.

Мерзнущий дом в Ребрихе. Скан видео — «Инцидент Барнаул», ОК

Намерны разобраться в причинах

Между тем, делом о замерзающем доме уже несколько дней занимается и Общероссийский народный фронт — его алтайское реготделение.

Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения, пообщался с жильцами дома на пр. Победы, 19 и подтвердил altapress.ru информацию о холоде в квартирах. Он намерен привлечь экспертов по теплоснабжению и вместе с ними разобраться, почему в доме холодно и как, собственно, устранить причины.

Кроме того, алтайский ОНФ сейчас выясняет, почему в Ребрихе задержали выплаты населению компенсаций за повышенную оплату услуг ЖКХ за декабрь. О ребрихинских отопительных проблемах проинформировали и краевую прокуратуру.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Хуже качество — меньше получаешь

Но самое странное в этой истории не столько в том, что местные власти не помогли своим жителям решить их жизненную проблему. Скорее — в том, что за некачественную услугу они вообще платят.

Истории с холодом в квартирах давно отрегулировал законодатель исходя из принципа: плохо оказана коммунальная услуга — коммунальщик меньше получает. И это стимулирует (или должно стимулировать) его наводить порядок.

По правилам, температура в квартирах должна быть не меньше +18 градусов (в холодных территориях +20), а в угловых — не ниже +20 (+22), разъясняет правовой портал «Консультант плюс».

Снижение температуры допустимо только ночью (с полуночи до 5:00) — и не более чем на 3 градуса. А вот днем (с 5:00) не допускается вообще.

Деньги , отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

И если в квартире холодно — исполнитель услуги обязан уменьшить платеж. Исполнитель в данном случае «АПС-Исток»: у жителей с этой фирмой прямые договора.

За каждый час отклонения температуры воздуха от нормы и за каждый градус плата снижается на 0,15%. Если температура ниже норма на два градуса два часа — плата снизится на 0,6%. При длительном «ледниковом периоде» может оказаться, что платеж сократился до нуля.

Правда, для этого жильцам надо предпринять некие действия. Возможно, после того шума, который произвело публичное обращение замерзающих жителей этого небольшого дома, людям помогут их предпринять.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

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