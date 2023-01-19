В алтайском райцентре не понимают фееричный рост счета за отопление после перевода котельной на газ

Наступил декабрь
Ребриха ждала газ пять лет — власти твердо обещали, что голубое топливо до нее дойдет в 2017-м. Дождалась. Осенью 2022-го на ввод в эксплуатацию газопровода в райцентр прибыли высокопоставленные газовики, сенатор и губернатор. Тогда же в Ребрихе перевели на газ самую крупную центральную котельную № 1.
Затраты на подведение магистральной трубы и строительство ГРС в Ребрихе власти оценивали в 2 млрд рублей, на доведение газа до райцентра и распредсети по району — потратили еще около 100 млн.
Наступил декабрь с его аномальными морозами. Счета за отопление, как выяснилось, выше барнаульских. В редакцию, например, прислали платежки из Ребрихи на 13 тыс. рублей (дом 77 кв. м) и 10 тыс. (квартира 57 кв. м). Барнаульцы же возмущались 5−8 тыс. рублей.
Понятно, что часть затрат беднейшему населению вернут из бюджета в виде субсидий и компенсаций. Но сам факт получения крупных счетов вызвал естественный вопрос: а это что — следствие перевода котельной на газ или что-то иное?
В 2022 году Ребрихинский район занял 51 место в Алтайском крае по размеру среднемесячной зарплаты (данные за 9 месяцев приводит минэкономики региона).
Дорогая моя концессия
Теплосети и семь котельных в Ребрихе (включая и ту, что под номером один) переданы фирме «АПС-Исток» — она их обслуживает и ремонтирует.
С ней власти заключили концессионное соглашение еще в конце 2020 года — в расчете на инвестиции в модернизацию. И в тот же год компании сразу увеличили тариф на 50%. С 2559 до 3847 рублей.
«Концессионер как частный собственник гораздо лучше реагирует на неэффективность оборудования, которое ему передано», — объяснили в минстрое свою позицию по передаче объектов ЖКХ в концессию два года назад.
Между тем с 1 декабря 2022-го тариф для «АПС-Исток» увеличили еще почти на 14% - с 4033 до 4586 рублей за гигакалорию (без копеек). Концессия в Ребрихе — дорогое удовольствие.
Обещали импульс к развитию
Строго говоря, дешевого отопления с приходом голубого топлива ребрихинцам никто и не обещал — altapress.ru изучил с десяток выступлений чиновников и газовиков на эту тему с 2016 года.
Обещали удобство для частных домов («осенью включил котел, параметры выставил — и до весны забыл о нем»), коренное изменение реальной экономики и новый импульс для развития территории.
Но какой уж тут импульс, когда цена гигакалории в Ребрихе теперь близка к максимальной по Алтайскому краю. В соседнем Павловском районе, к примеру, платят от 1629 до 3820 рублей за гигакалорию. В Родинском районе, где газа нет, 3288,55. В Хабарском — 3318.
Объяснение ребрихинскому феномену дали в краевом управлении по тарифам: перевод котельной № 1 на газ при расчете тарифов на 2023 год учтен не был, объяснил altapress.ru Евгений Шестаков, замначальника управления. Но учтут в дальнейшем.
Непреодолимые потери
Евгений Шестаков объясняет: основным фактором, который учли в тарифе на 2023 год, стал рост цен на уголь, закупленный компанией «АПС-Исток». Причем рост серьезный: на 128%. «Цена на уголь учтена в соответствии с действующим законодательством», — отметил он.
По данным госзакупок, поставщиком угля для «АПС-Исток» стала фирма «Кузбассуглеснаб» бизнесмена Сергея Курдюмова. Фирма была единственным участником тендера.
Повлиял на размер тарифов и рост затрат на инвестпрограмму. Евгений Шестаков подчеркнул, что компания планирует увеличить капвложения в реконструкцию и модернизацию теплосетей и системы теплоснабжения в 2023 году на 160% - до 1,9 млн рублей.
На тариф в Ребрихе влияют и высокие потери в теплосетевом хозяйстве, добавил замначальника управления. Потери в 2023 году составят 43% от полезного отпуска тепловой энергии, следует из инвестпрограммы, опубликованной краевым минстроем (то есть почти половина).
При этом из инвестпрограммы, утвержденной минстроем, следует: сократить потери концессионер и не планирует, несмотря на заявленные инвестиции в реконструкцию теплосетей. Так, в 2024 году (последнем, когда действует концессия «АПС-Исток») потери составят по-прежнему 43%.
Котельную готовят к передаче
Получается, ни миллиардные вложения «Газпрома» и бюджета в газификацию, ни инвестиции концессионера принципиально ситуацию в ребрихинском централизованном теплоснабжении пока не меняют.
Тепло остается дорогим для тех, кто получает тепло от котельных и платит за него концессионеру. Для справки: «АПС-Исток» отапливает 28 многоквартирных домов, по информации «Алтайской правды», и еще несколько десятков частных (данные за 2020 год).
Впрочем, Евгений Шестаков, отвечая на вопросы altapress.ru, все же немного обнадежил. По информации алтайского минстроя, готовятся документы о передаче газовой котельной в муниципальную собственность.
В дальнейшем котельную передадут теплоснабжающей организации. И «данное обстоятельство будет являться основанием для пересмотра действующих тарифов».
Будущее неопределенно
А вот по каким тарифам будут оплачивать отопление ребрихинцы после перемещения из рук в руки котельной № 1 (и будут ли они меньше или больше нынешних), пока говорить рано.
«Без проведения экспертизы документов и материалов, представляемых регулируемой организацией в целях установления тарифов, не представляется возможным спрогнозировать вероятность изменения тарифов», — объяснил Евгений Шестаков.
При расчете тарифа учтут мощность газовой котельной, подключенную нагрузку, объемы потребления оборудованием энергоресурсов, договора с поставщиками и транспортировщиками газа, электроэнергии, воды, штатное расписание предприятия и др.
Насколько известно altapress.ru, алтайский ОНФ намерен обсудить тему роста коммунальных платежей в Алтайском крае, выплаты потребителям субсидий и компенсаций за слишком высокие счета и успехи алтайских концессионеров.
По данным минстроя на конец ноября 2022 года, в «малой» теплоэнергетике края действуют 13 концессионных соглашений.
Что такое «АПС-Исток»
По данным rusprofile, учредителям является Любовь Гуляева (она же руководитель компании), Александр Лантрат (он также до конца 2021 года был гендиректором компании «Алтайпрофсервис») и «Алтайпрофсервис». Фирма, которая в 2000-х занималась поставками угля в Алтайский край.
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