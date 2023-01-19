В алтайском райцентре не понимают фееричный рост счета за отопление после перевода котельной на газ

Жители алтайского райцентра Ребриха, получив счета за декабрьское отопление, вновь, как два года назад , в шоке от сумм. Но сегодня ситуация понятна еще меньше. Ну да, в декабре были сильные морозы и, к тому же, всем коммунальщикам внепланово повысили тарифы, что сильно повлияло на «итого к оплате». Но ведь самая крупная котельная Ребрихи в сентябре переведена на газ, причем в газификацию вложены огромные средства, включая бюджетные. Так почему же тариф для теплоснабжающей организации райцентра увеличили почти на 14%? Что произошло, разбирался altapress.ru.

Газ в Ребрихе ждали пять лет.

Наступил декабрь

Ребриха ждала газ пять лет — власти твердо обещали, что голубое топливо до нее дойдет в 2017-м. Дождалась. Осенью 2022-го на ввод в эксплуатацию газопровода в райцентр прибыли высокопоставленные газовики, сенатор и губернатор. Тогда же в Ребрихе перевели на газ самую крупную центральную котельную № 1.

Затраты на подведение магистральной трубы и строительство ГРС в Ребрихе власти оценивали в 2 млрд рублей, на доведение газа до райцентра и распредсети по району — потратили еще около 100 млн.

Газ в Ребрихе ждали пять лет. Altairegion22.ru

Наступил декабрь с его аномальными морозами. Счета за отопление, как выяснилось, выше барнаульских. В редакцию, например, прислали платежки из Ребрихи на 13 тыс. рублей (дом 77 кв. м) и 10 тыс. (квартира 57 кв. м). Барнаульцы же возмущались 5−8 тыс. рублей.

Понятно, что часть затрат беднейшему населению вернут из бюджета в виде субсидий и компенсаций. Но сам факт получения крупных счетов вызвал естественный вопрос: а это что — следствие перевода котельной на газ или что-то иное?

Газификация Ребрихи. Антон Червяков

В 2022 году Ребрихинский район занял 51 место в Алтайском крае по размеру среднемесячной зарплаты (данные за 9 месяцев приводит минэкономики региона).

Дорогая моя концессия

Теплосети и семь котельных в Ребрихе (включая и ту, что под номером один) переданы фирме «АПС-Исток» — она их обслуживает и ремонтирует.

С ней власти заключили концессионное соглашение еще в конце 2020 года — в расчете на инвестиции в модернизацию. И в тот же год компании сразу увеличили тариф на 50%. С 2559 до 3847 рублей.

«Концессионер как частный собственник гораздо лучше реагирует на неэффективность оборудования, которое ему передано», — объяснили в минстрое свою позицию по передаче объектов ЖКХ в концессию два года назад.

Между тем с 1 декабря 2022-го тариф для «АПС-Исток» увеличили еще почти на 14% - с 4033 до 4586 рублей за гигакалорию (без копеек). Концессия в Ребрихе — дорогое удовольствие.

Газификация Ребрихи. Антон Червяков

Обещали импульс к развитию

Строго говоря, дешевого отопления с приходом голубого топлива ребрихинцам никто и не обещал — altapress.ru изучил с десяток выступлений чиновников и газовиков на эту тему с 2016 года.

Обещали удобство для частных домов («осенью включил котел, параметры выставил — и до весны забыл о нем»), коренное изменение реальной экономики и новый импульс для развития территории.

Но какой уж тут импульс, когда цена гигакалории в Ребрихе теперь близка к максимальной по Алтайскому краю. В соседнем Павловском районе, к примеру, платят от 1629 до 3820 рублей за гигакалорию. В Родинском районе, где газа нет, 3288,55. В Хабарском — 3318.

Объяснение ребрихинскому феномену дали в краевом управлении по тарифам: перевод котельной № 1 на газ при расчете тарифов на 2023 год учтен не был, объяснил altapress.ru Евгений Шестаков, замначальника управления. Но учтут в дальнейшем.

Евгений Шестаков , замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Анна Зайкова.

Непреодолимые потери

Евгений Шестаков объясняет: основным фактором, который учли в тарифе на 2023 год, стал рост цен на уголь, закупленный компанией «АПС-Исток». Причем рост серьезный: на 128%. «Цена на уголь учтена в соответствии с действующим законодательством», — отметил он.

По данным госзакупок, поставщиком угля для «АПС-Исток» стала фирма «Кузбассуглеснаб» бизнесмена Сергея Курдюмова. Фирма была единственным участником тендера.

Повлиял на размер тарифов и рост затрат на инвестпрограмму. Евгений Шестаков подчеркнул, что компания планирует увеличить капвложения в реконструкцию и модернизацию теплосетей и системы теплоснабжения в 2023 году на 160% - до 1,9 млн рублей.

На тариф в Ребрихе влияют и высокие потери в теплосетевом хозяйстве, добавил замначальника управления. Потери в 2023 году составят 43% от полезного отпуска тепловой энергии, следует из инвестпрограммы, опубликованной краевым минстроем (то есть почти половина).

При этом из инвестпрограммы, утвержденной минстроем, следует: сократить потери концессионер и не планирует, несмотря на заявленные инвестиции в реконструкцию теплосетей. Так, в 2024 году (последнем, когда действует концессия «АПС-Исток») потери составят по-прежнему 43%.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Котельную готовят к передаче

Получается, ни миллиардные вложения «Газпрома» и бюджета в газификацию, ни инвестиции концессионера принципиально ситуацию в ребрихинском централизованном теплоснабжении пока не меняют.

Тепло остается дорогим для тех, кто получает тепло от котельных и платит за него концессионеру. Для справки: «АПС-Исток» отапливает 28 многоквартирных домов, по информации «Алтайской правды», и еще несколько десятков частных (данные за 2020 год).

Впрочем, Евгений Шестаков, отвечая на вопросы altapress.ru, все же немного обнадежил. По информации алтайского минстроя, готовятся документы о передаче газовой котельной в муниципальную собственность.

В дальнейшем котельную передадут теплоснабжающей организации. И «данное обстоятельство будет являться основанием для пересмотра действующих тарифов».

Газораспределительная станция «Ребриха». tomsk-tr.gazprom.ru.

Будущее неопределенно

А вот по каким тарифам будут оплачивать отопление ребрихинцы после перемещения из рук в руки котельной № 1 (и будут ли они меньше или больше нынешних), пока говорить рано.

«Без проведения экспертизы документов и материалов, представляемых регулируемой организацией в целях установления тарифов, не представляется возможным спрогнозировать вероятность изменения тарифов», — объяснил Евгений Шестаков.

При расчете тарифа учтут мощность газовой котельной, подключенную нагрузку, объемы потребления оборудованием энергоресурсов, договора с поставщиками и транспортировщиками газа, электроэнергии, воды, штатное расписание предприятия и др.

Насколько известно altapress.ru, алтайский ОНФ намерен обсудить тему роста коммунальных платежей в Алтайском крае, выплаты потребителям субсидий и компенсаций за слишком высокие счета и успехи алтайских концессионеров.

По данным минстроя на конец ноября 2022 года, в «малой» теплоэнергетике края действуют 13 концессионных соглашений.

Ремонт котельной в Алтайском крае. Altapress.ru

Что такое «АПС-Исток»

По данным rusprofile, учредителям является Любовь Гуляева (она же руководитель компании), Александр Лантрат (он также до конца 2021 года был гендиректором компании «Алтайпрофсервис») и «Алтайпрофсервис». Фирма, которая в 2000-х занималась поставками угля в Алтайский край.